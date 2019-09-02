النقاز: لا أستمع للشائعات.. أركز فقط في الملعب

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 02:03

كتب : FilGoal

حمدي النقاز مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

نفى حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وجود أي خلافات بينه وبين أي شخص داخل ناديه مشددا على تركيزه فقط داخل الملعب لتحقيق الانتصارات.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك النقاز في تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وقال النقاز في برنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم: "لا أركز مع أي شائعات أو أخبار كاذبة تكتب أو تقال عني، أركز فقط مع فريقي والمباريات التي نخوضها من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

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وأضاف "قدمنا أداء جيد أمام الاتحاد وفزنا في المباراة ووصلنا لنهائي كأس مصر، الآن كل تركيز الفريق ينصب على الفوز باللقب".

المدافع التونسي أكمل تصريحاته "نسير بخطى ثابتة والفريق يقدم مستوى جيد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة ميتشو".

وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة نهائية صعبة سواء ضد بيراميدز أو بتروجيت ويجب الاستعداد جيدا لهذه المواجهة من أجل الفوز باللقب وإهدائه للجماهير قبل انطلاق الموسم الجديد".

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجيت ليلعب ضده في نهائي كأس مصر.

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