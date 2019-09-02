النقاز: لا أستمع للشائعات.. أركز فقط في الملعب

نفى حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وجود أي خلافات بينه وبين أي شخص داخل ناديه مشددا على تركيزه فقط داخل الملعب لتحقيق الانتصارات.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وشارك النقاز في تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وقال النقاز في برنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم: "لا أركز مع أي شائعات أو أخبار كاذبة تكتب أو تقال عني، أركز فقط مع فريقي والمباريات التي نخوضها من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

وأضاف "قدمنا أداء جيد أمام الاتحاد وفزنا في المباراة ووصلنا لنهائي كأس مصر، الآن كل تركيز الفريق ينصب على الفوز باللقب".

المدافع التونسي أكمل تصريحاته "نسير بخطى ثابتة والفريق يقدم مستوى جيد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة ميتشو".

وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة نهائية صعبة سواء ضد بيراميدز أو بتروجيت ويجب الاستعداد جيدا لهذه المواجهة من أجل الفوز باللقب وإهدائه للجماهير قبل انطلاق الموسم الجديد".

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجيت ليلعب ضده في نهائي كأس مصر.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – رغم عناد الاتحاد.. مصطفى محمد يقود الزمالك لنهائي كأس مصر

5 أشياء تعلمناها من فوز الزمالك العصيب على الاتحاد وبلوغ نهائي كأس مصر

طلعت يوسف: لياقة الاتحاد البدنية لم تكتمل بعد.. والفريق سيظهر أفضل بعد عودة الغائبين

عماد متعب يوجه تحية خاصة لـ مصطفى محمد

بالفيديو – بيل يعادل الظاهرة وينقذ ريال مدريد من هزيمة مؤكدة أمام فياريال