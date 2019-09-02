ساسي: في حياتي لم أقابل مثل جماهير الزمالك.. وأعدهم بأداء أفضل هذا الموسم

وجه فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، رسالة لجماهير الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري وتأهل لنهائي كأس مصر.

























































































































































































































































































































































































وقال فرجاني ساسي في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عقب اللقاء: "أبارك لجمهور الزمالك الوصول للنهائي وهو أمر عظيم لكن مازال أمامنا مباراة أخيرة هامة لإسعاد جماهيرنا أمام بتروجت أو بيراميدز للظفر بالكأس".

وأضاف "الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق أمثال شيكابالا وأشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم سيحدثون إضافة قوية للفريق هذا الموسم".

وواصل "لدينا الآن أيضا مدرب كبير هو ميتشو الذي ومدريتمتع بعلاقته رائعة مع اللاعبين، وتشعر أن له بصمة داخل الملعب".

ساسي أكمل "أشكر جماهير الزمالك على ما شعرت به وقت بطولة أمم إفريقيا، في حياتي لم أقابل مثل جمهور الزمالك أبدا. أعدهم بمستوى أكثر وإن شاء الله أكون أفضل من الموسم الماضي".

وعن شائعة غضب حمدي النقاز زميله في الفريق، قال "سنظهر في الملعب أن كل اللاعبين إخوة ولا فارق بين من يشارك ومن لا يشارك".

وأتم "أتمنى أن يكون هذا الموسم رائعا على كل المقاييس، وأن نحقق فيه العديد من البطولات لإسعاد الجماهير".

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدف مصطفى محمد، وتأهل لنهائي كأس مصر في انتظار الفائز بين بيراميدز وبتروجت.

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