بي بي سي: مخيتاريان ينضم إلى روما على سبيل الإعارة

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 10:41

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان

توصل نادي روما إلى اتفاق مع أرسنال لضم هنريك مخيتاريان لاعب وسط الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وكشف تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاتفاق تم بين الناديين واللاعب سيتم إعلان انتقاله رسميا خلال ساعات.

وأوضح التقرير أن روما اتفق على دفع ثمن الإعارة والتكفل بجميع أجور اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأشار التقرير إلى أن الاتفاق بين الناديين لا يشمل خيار الشراء الإلزامي في حالة رغبة روما ضم اللاعب بصفة نهائية.

وكان مخيتاريان قد انتقل إلى صفوف أرسنال من مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة شهدت انتقال أليكسيس سانشيز إلى الاتجاه الآخر.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا اليوم الاثنين.

وشارك مخيتاريان في ثلاث مباريات مع أرسنال هذا الموسم بواقع 11 دقيقة، ولم ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

ولعب مخيتاريان أمام نيوكاسل لمدة 84 دقيقة،بينما حل بديلا في مباراتي ليفربول وتوتنام لمدة 4 و23 دقيقة على الترتيب.

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أرسنال مخيتاريان روما

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