عماد متعب يوجه تحية خاصة لـ مصطفى محمد

حرص عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق على توجيه تحية خاصة لـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

الزمالك عبر عقبة الاتحاد السكندري بعد 120 دقيقة ليصل نهائي كأس مصر. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 99.

وتحدث متعب عن الهدف قائلا: "هدف مصطفى محمد ليس سهلا على الإطلاق".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "الكرة اصطدمت في الأرض قبل أن تصل لـ مصطفى محمد، إلى جانب وجود العديد من لاعبي الاتحاد داخل منطقة الجزاء، ولذلك الكرة لم تكن سهلة".

وأضاف "مصطفى محمد حول الكرة في الشباك بأفضل طريقة ممكنة وهي ببطن القدم. أحييه للغاية على ذلك".

ونصح متعب، مصطفى محمد بـ"مواصلة القتال والعمل على تطوير نفسه فمازال الوقت مبكرا أمامه".

وأتم "مصطفى محمد مهاجم جيد جدا".

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة بيراميدز أمام بتروجت يوم الاثنين في نصف نهائي كأس مصر.























































































































































































































































































































































































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