بالفيديو – رغم عناد الاتحاد.. مصطفى محمد يقود الزمالك لنهائي كأس مصر

استبسل عماد السيد وقدم أفضل مبارياته في مسيرته، لكن هدف مصطفى محمد كان كفيلا لقيادة الزمالك إلى نهائي كأس مصر.

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الإسماعيلية في قبل نهائي البطولة.

سجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ99 من الوقت الإضافي الأول، ليتأهل بالفريق للنهائي في انتظار الفائز بين بيراميدز وبتروجت.























































































































































































































































































































































































نحس أوباما

لم يحتج الزمالك وقتا طويلا كي يبدأ تهديد مرمى الاتحاد السكندري. وفي الدقيقة الخامسة كانت المحاولة الأولى بعرضية من عبد الله جمعة، ورأسية ضعيفة من محمد أوناجم في يد عماد السيد.

وبدأ يوسف إبراهيم "أوباما" مسلسل إهدار الفرص. انفرد في الدقيقة الثامنة عد بينية من أشرف بنشرقي، لكنه سدد بجانب المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ17 أرسل بنشرقي بينية رائعة إلى حمدي النقاز، والذي بدوره أرسل عرضية أروع من لمسة واحدة، قابلها أوباما بلمسة لكنها ارتطمت بالعارضة العلوية. وارتدت الكرة إلى أوباما نفسه والذي تابعها برأسية لكن فوق المرمى الخالي من حارسه.

عماد السيد يتألق

من هنا بدأ اللقاء يأخذ منحنى آخر. كان بطله هو عماد السيد حارس الاتحاد السكندري.

حمدي النقاز أرسل عرضية رائعة في الدقيقة الـ31، وقابلها عمر السعيد برأسية من الوضع طائرا، لكن عماد السيد تألق في التصدي لها بمساعدة العارضة العلوية.

ولم يسترح عماد السيد كثيرا، فانفرد النقاز في الدقيقة الـ37 وسدد الكرة خفيفة بجانب عماد السيد، لكن الدفاع أنقذها قبل الخط وحولها إلى ركنية.

سلسلة ركنيات بدأت في الدقيقة الـ38 واستمرت قرابة الثلاث دقائق، لكن عماد السيد كان حاضرا أيضا. محمود علاء سدد رأسية، وحولها عماد السيد إلى ركنية جديدة.

وفي الدقيقة الـ39 كان التصدي الأروع لعماد السيد. عرضية من طارق حامد، قابلها عمر السعيد برأسية، وتألق عماد في تحويلها إلى ركنية من المقص الأيسر.

هدأ ريتم الأداء بعد ذلك، واستطاع عماد السيد التقاط أنفاسه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت هادئة بين الفريقين، ودون هجمات خطرة على أي من المرميين.

عمر السعيد سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء بعد تمرير النقاز في الدقيقة الـ53 لكن فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ56 شكل الاتحاد أبرز فرص اللقاء بعرضية من كريم الديب، وتصويبة من بناهيني اصطدمت بعبد الله جمعة وتحولت إلى ركنية.

تبديلان

إلى هنا تدخل الجهازين الفنيين من الخارج. أولا طلعت يوسف بدخول هشام محمد بدلا من يناهيني في الدقيقة الـ57.

ثم ميتشو الذي دفع بشيكابالا بدلا من أوباما في الدقيقة الـ59.

مفاجأة سكندرية

وسط الضغط الأبيض، كاد الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك بهدف أول في الدقيقة الـ67. خالد قمر انفرد وراوغ محمد عواد ثم سدد في المرمى، لكن محمود علاء ظهر فجأة وتألق في إخراج الكرة برأسه من على خط المرمى.

في المقابل استمر تألق عماد السيد في الدقيقة الـ70 وهذه المرة أمام شيكابالا الذي سدد من داخل الست ياردات، لكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية.

استمرار الضغط

ميتشو أراد استمرار الضغط وخلق هجوم أكبر، فدفع بمصطفى محمد بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة الـ71.

فور نزوله كاد مصطفى محمد يسجل من رأسية قابل بها ركنية شيكابالا، لكنها مرت بجانب القائم.

في المقابل رد طلعت يوسف بدخول إيمانويل أوكوي في الدقيقة الـ75 بدلا من أحمد نبيل "مانجا".

ولأن عماد السيد في يومه، فلم يكن حظ مصطفى محمد معه مختلفا. بينية من بنشرقي في الدقيقة الـ79 وتصويبة قوية من اللاعب البديل، لكن عماد السيد تصدى لها بقدمه إلى ركنية.

الدقائق العشر المتبقية لم تشهد فرصا كثيرة، اللهم مخالفة نفذها شيكابالا في الدقيقة الـ94 وتصدى لها عماد السيد بثبات، وتصويبة بعدها من عمر السعيد في الشباك الجانبية، لنحتكم إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي الأول

مثلما كان الحال في وقت المباراة الأصلي، استمر تألق عماد السيد في الوقت الإضافي. شيكابالا انفرد في الدقيقة الـ92 وسدد بوجه قدمه الخارجي، لكن عماد السيد أغلق المرمى جيدا بجسده وتصدى للكرة.

ورقة أخيرة

وكان إمام عاشور هو ورقة ميتشو الأخيرة، فشارك في الدقيقة الـ94 بدلا من عمر السعيد.

إمام عاشور كاد يسجل فور نزوله بتصويبة جيدة في الدقيقة الـ96، لكن بجانب القائم بقليل.

هدف أوول

وأخيرا اهتزت الشباك. ركنية للزمالك نفذها شيكابالا في الدقيقة الـ99 ومرت من الجميع، ليقابلها مصطفى محمد بلمسة بقدمه في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وواصل مصطفى محمد التألق في الدقيقة الـ101 بتمريرة رائعة إلى شيكابالا، ولكنه سدد ضعيفة وتصدى لها عماد السيد ثم تابعها الدفاع إلى ركنية، لينتهي الوقت الإضافي الأول بتقدم الزمالك بهدف.

الوقت الإضافي الثاني

حاول الزمالك تسجيل الهدف الثاني، وفي الدقيقة الـ107 توغل إمام عاشور ومرر الكرة إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية أرضية وصلت لشيكابالا، لكن اللاعب الأعسر سدد ضعيفة في يد عماد السيد.

وتصويبة أخرى من فرجاني ساسي في الدقيقة الـ112، لكن تمر بجانب المرمى بقليل.

ومن جديد يهدر شيكابالا. تمريرة رائعة من عبد الله جمعة للفهد الأسمر، والذي سدد في الدقيقة الـ115 وتصدى لها عماد السيد.

وكاد الاتحاد السكندري يدرك التعادل في اللحظة الأخيرة بعد توغل جيد من خالد الغندور، لكنه سدد من داخل منطقة الجزاء، وتصدى محمد عواد بثبات، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ويتأهل الأبيض لنهائي كأس مصر للمرة السادسة في آخر سبع نسخ.

نصف نهائي كأس مصر الثاني سيكون بين بيراميدز وبتروجت مساء غد الإثنين.

ولم يحدد اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر حتى الآن، على أن يحدد في وقت لاحق.

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