طلعت يوسف: لياقة الاتحاد البدنية لم تكتمل بعد.. والفريق سيظهر أفضل بعد عودة الغائبين

أرجع طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري خسارة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر لعدم الجاهزية البدنية.

وتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة استمرت لمدة 120 دقيقة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال طلعت يوسف عقب المباراة لقناة أون سبورت: "دخلنا اللقاء في ظروف غير مريحة ونلعب ضد الزمالك الذي يمتلك الكثير من مفاتيح اللعب والنجوم".

وأضاف "افتقدنا لعناصر مؤثرة جدا مثل رزاق سيسيه وأحمد رفعت ومحمد جدو".

وأكمل "كما أن الفريق عاد للتو من فترة الراحة السلبية وهذه المباراة في بداية فترة الإعداد".

واستمر في تصريحاته "كما أن هناك 3 لاعبين شاركوا لأول مرة معنا أمام الزمالك سواء العائدين من فترة الراحة أو الصفقات الجديدة".

وأتم تصريحاته "مجموعة اللاعبين بالكامل لا تستطيع الهجوم بقوة أمام الزمالك في ظل عدم اكتمال اللياقة البدنية ولكن مع بداية الدوري وخوض الكثير من المباريات سنظهر بصورة أفضل".

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