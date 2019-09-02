معوض: ضحيت بالكثير من الأشياء من أجل اللعب في الأهلي

كشف سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء في عام 2008 وكيف تنازل عن الكثير من الأشياء من أجل إتمام الصفقة.

وحكى سيد معوض خلال استضافته ببرنامج الماتش في قناة صدى البلد: "وقتها كنت لاعبا ضمن صفوف طرابزون سبورت التركي وكنت متوج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر وقبل ذلك أحد كباتن فريق الإسماعيلي".

وأضاف "حدث خلاف بسيط بين الأهلي وطرابزون سبورت بشأن المقابل المادي للصفقة وكان هناك اختلاف على مبلغ 250 ألف دولار".

وأكمل "وقتها قررت تحمل هذا المبلغ من جيبي الخاص يخصم بعد ذلك من راتبي في الأهلي للانضمام للقلعة الحمراء".

وشدد الظهير الأيسر "ولو عاد بي الزمن مرة أخرى سأكرر نفس موقفي وأختار الانضمام للأهلي".

ولعب معوض مع الأهلي منذ عام 2008 وحتى 2014 وحقق الكثير من البطولات مع القلعة الحمراء أبرزها الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات والدوري المصري 4 مرات.

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