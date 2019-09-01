حازم إمام: الزمالك مُمتع مع ميتشو

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 23:04

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف مصطفى محمد في الاتحاد السكندري

وصف حازم إمام أسطورة الكرة المصرية والزمالك الأسبق أداء الفارس الأبيض أمام الاتحاد السكندري بـ"الممتع للغاية".

الزمالك عبر عقبة الاتحاد السكندري بعد 120 دقيقة ليصل نهائي كأس مصر. (طالع التفاصيل)

لقاء الاتحاد هو الثالث لـ الزمالك تحت قيادة ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو".

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وتحدث حازم إمام عقب المباراة قائلا: "الزمالك قدم كرة قدم ممتعة أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف خلال تواجده في استوديو أون سبورت "الزمالك ممتع حتى الآن مع ميتشو. تُشاهد المباراة وقلقك الوحيد هو أن تُعاندك الكرة، ولكنك لا تخاف من الأداء".

وأشار "في بعض الأوقات كان الزمالك ينتصر ولكنه يلعب بشكل سيء، مما يجعلنا نشعر بالقلق، ولكن هذا لم يحدث في الفترة الأخيرة".

وتابع "الزمالك قدم مباراة جيدة جدا لمدة 120 دقيقة ونجح في صناعة كم هائل من الفرص".

وأكمل حديثه قائلا: "على المستوى الفني، مستوى الزمالك يزداد يوما بعد آخر مع ميتشو، وكذلك على المستوى البدني. الزمالك قدم كرة قدم سهلة وجميلة وممتعة واستحق الانتصار عن جدارة واستحقاق".

وينتظر الزمالك الفائز من مواجهة بيراميدز أمام بتروجت يوم الاثنين في نصف نهائي كأس مصر.

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