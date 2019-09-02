خاص خبر في الجول – إيزي إيميكا يضع شرطا للموافقة على التجديد مع المصري

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 00:39

كتب : حامد وجدي

إيزي إيميكا مع المصري أمام النجوم

يرفض إيزي إيميكا لاعب الوسط النيجيري تمديد تعاقده مع النادي المصري، ويضع شرطا للموافقة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي المصري عرض على إيزي إيميكا تجديد تعاقده لمواسم قادمة خلال الساعات الماضية".

وأضاف "عقد اللاعب مع المصري ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل، لكن اللاعب رفض تمديد العقد".

أخبار متعلقة

الصفقة الخامسة.. المصري يستعير ناشئ الزمالك ويجدد لمدافعه الصفقة الرابعة.. رسميا - المصري يضم بهاء مجدي من الزمالك الصفقة الثالثة.. المصري يعلن ضم عماد فتحي رسميا خبر في الجول – ثنائي الزمالك يوقع لـ المصري.. ومحاولات للوصول لاتفاق مع الأبيض

المصدر أتبع "اللاعب غاضب بسبب تأخر حصوله على مستحقاته في بعض الأوقات، ويشترط رفع قيمة عقده أولا للتجديد".

وأتم "اللاعب يرى أنه وصلته عروضا كثيرة في الفترة الماضية ورفضها النادي وتمسكوا به، ولذلك يستحق رفع قيمة عقده والتواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى في الفريق، خاصة أنه يشارك بصفة مستمرة ومن الركائز الأساسية".

إيزي إيميكا انضم للنادي المصري قادما من فريق النصر للتعدين قبل بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 18 مباراة خلال الموسم الماضي في بطولة الدوري.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – رغم عناد الاتحاد.. مصطفى محمد يقود الزمالك لنهائي كأس مصر

طلعت يوسف: لياقة الاتحاد البدنية لم تكتمل بعد.. والفريق سيظهر أفضل بعد عودة الغائبين

عماد متعب يوجه تحية خاصة لـ مصطفى محمد

حازم إمام: الزمالك مُمتع مع ميتشو

بالفيديو – بيل يعادل الظاهرة وينقذ ريال مدريد من هزيمة مؤكدة أمام فياريال

في الدوري المصري إيزي إيميكا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الإثنين 2\9\2019 والقنوات الناقلة.. الطرف الثاني في نهائي الكأس 59 ثاتيه | مصر
مالك لاريسا: وردة غير سعيد بسبب أخطائه.. لكن الجماهير تقدسه 26 دقيقة | المحترفون
معوض: ضحيت بالكثير من الأشياء من أجل اللعب في الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيزي إيميكا يضع شرطا للموافقة على التجديد مع المصري 37 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الخامسة.. المصري يستعير ناشئ الزمالك ويجدد لمدافعه 54 دقيقة | الدوري المصري
5 أشياء تعلمناها من فوز الزمالك العصيب على الاتحاد وبلوغ نهائي كأس مصر ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 3 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك