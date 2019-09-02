يرفض إيزي إيميكا لاعب الوسط النيجيري تمديد تعاقده مع النادي المصري، ويضع شرطا للموافقة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي المصري عرض على إيزي إيميكا تجديد تعاقده لمواسم قادمة خلال الساعات الماضية".

وأضاف "عقد اللاعب مع المصري ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل، لكن اللاعب رفض تمديد العقد".

المصدر أتبع "اللاعب غاضب بسبب تأخر حصوله على مستحقاته في بعض الأوقات، ويشترط رفع قيمة عقده أولا للتجديد".

وأتم "اللاعب يرى أنه وصلته عروضا كثيرة في الفترة الماضية ورفضها النادي وتمسكوا به، ولذلك يستحق رفع قيمة عقده والتواجد ضمن لاعبي الفئة الأولى في الفريق، خاصة أنه يشارك بصفة مستمرة ومن الركائز الأساسية".

إيزي إيميكا انضم للنادي المصري قادما من فريق النصر للتعدين قبل بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 18 مباراة خلال الموسم الماضي في بطولة الدوري.

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