الصفقة الخامسة.. المصري يستعير ناشئ الزمالك ويجدد لمدافعه

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 00:22

كتب : أيمن عيد

خالد مصطفى يوقع للنادي المصري

أتم النادي المصري تعاقده مع الصفقة الصيفية الخامسة لهذا الموسم، وهذه المرة باستعارة ناشئ الزمالك.

أعلن نادي المصري استعارة خالد مصطفى مدافع فريق الشباب في نادي الزمالك، لمدة موسمين.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري قد أبدى إعجابه باللاعب في فترة تواجده مع الزمالك، ليقرر ضم اللاعب إلى صفوف المصري.

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ويعد خالد مصطفى هو خامس صفقات المصري لهذا الموسم بعد الرباعي مفتاح طقطق جناح منتخب ليبيا، ومحمد زكريا "شيكا" مهاجم فاركو، وعماد فتحي جناح الزمالك، وبهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك.

من جهة أخرى، جدد النادي المصري تعاقده مع أحمد شوشة مدافع الفريق لخمس مواسم مقبلة.

وكان شوشة قد انضم للنادي المصري قادما من بيراميدز مع بداية الموسم الماضي.

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