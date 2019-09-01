زيدان: لدي مشاعر إيجابية رغم التعادل مع فياريال

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

زيدان - ريال مدريد

أبقى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على تفاؤله، رغم التعثر بالتعادل 2-2 أمام فياريال.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل أمام مضيفه فياريال على ملعب لا سيراميكا، بالجولة الثالثة للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

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وصرّح زيدان بعد المباراة: "سيطرنا على المباراة، ولكن علينا أن نتطور دفاعيا، وهجوميا نعرف أننا نستطيع خلق الفرص. سأفكر في الأمور الإيجابية، في رد الفعل، فمن المهم دائما ألا نخسر".

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المدرب الفرنسي رفض تحميل مدافعه سيرخيو راموس مسؤولية الهدف الأول المبكر الذي سكن شباك فريقه: "الأخطاء واردة الحدوث، لكني أمتلك مشاعر إيجابية، لو استثنينا أول 15 دقيقة".

وأكمل: "عندما تتلقى هدفين وتعود في المباراة في كل مرة، فهذا أمر مهم، إنها نقطة إيجابية. خلقنا فرص، لكن توجب علينا تسجيل مزيد من الأهداف".

ريال مدريد اعتمد على طريقة 4-4-2 بإقحام كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش سويا للمرة الأولى، وزيدان برر خطته المفاجئة.

زيزو قال: "اعتمدت خطة لمباراة اليوم، فقد عرفت أن فياريال يعاني في عمق الدفاع، وأردنا أن نضغط قليلا عليهم بإقحام يوفيتش وبنزيمة معا، صحيح أننا لم نحقق ما سعينا لأجله، ولكنها طريقة يمكننا اللعب بها لأننا نمتلك مهاجمين رائعين".

وأشاد باقتضاب بهدفي جاريث بيل: "نشعر بالسعادة لهدفي بيل ومواصلة الأمور الإيجابية".

وأتم مراوغا سؤال عن سوق الانتقالات الصيفية: "أعمل مع اللاعبين الحاليين المتواجدين لدي".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز 16.

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