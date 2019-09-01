مورينيو بعد دربي أرسنال وتوتنام: متعة لنا وأزمة قلبية لهم

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام

كان يرغب الاستثنائي جوزيه مورينيو في استمرار مواجهة أرسنال وتوتنام طوال اليوم، وإلا تكون لمدة 90 دقيقة فقط.

أرسنال تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق في دربي لندني ممتع في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

توتنام تقدم 2-0 ولكن أرسنال لم يستسلم ليعود من بعيد ويحقق التعادل.

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وتحدث مورينيو عن الدربي خلال تواجده في استوديو سكاي سبورتس قائلا: "مباراة مُضحكة وممتعة للمشاهدة".

وأضاف "أعتقد إن الجميع يتفق معي في ذلك الشعور. مباراة رائعة للمشاهدة".

وواصل "كل شخص في منزله استمتع كثيرا بالمباراة، لم أرغب أبدا في أن تنتهي".

وأردف "بالنسبة للمدربين، فكانت المباراة كالأزمة القلبية لهما – إيمري وبوكيتينيو – وتحديدا في نهايتها".

وأوضح "في آخر 10-15 دقيقة من المباراة كانت هناك مساحات بالجملة في خطوط الدفاع. مساحات لا تُصدق".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة خرجت عن السيطرة تماما في نهايتها".

دربي ولا أمتع جمع بين أرسنال وتوتنام على ملعب الأول وشهد تقدم الأخير مرتين، إلا أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام لواقع الهزيمة.

إيركسن وهاري كين سجلا لـ توتنام، بينما نجح الثنائي الناري أوباميانج وألكسندر لاكازيت من إنقاذ أرسنال.

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.

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