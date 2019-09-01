عماد السيد يتألق أمام رأسيات السعيد

كان الزمالك قريبا من تسجيل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري، لولا تألق عماد السيد أمام رأسية عمر السعيد.

وأرسل حمدي النقاز عرضية رائعة في الدقيقة الـ31، قابلها عمر السعيد برأسية من الوضع طائرا، لكن عماد السيد تصدى لها ببراعة وبمساعدة العارضة العلوية.

تألق عماد السيد لم يتوقف هنا، وفي الدقيقة الـ37 أرسل محمد أوناجم عرضية، قابلها عمر السعيد برأسية جديدة، لكن عماد السيد في الموعد ويحولها إلى ركنية من المقص الأيسر.

ومازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الزمالك والاتحاد السكندريمع اقتراب الشوط الأول من الانتهاء.

عماد السيد انتقل خلال الصيف الجاري من الاتحاد السكندري إلى الزمالك.

وكان الحارس صاحب الـ33 عاما قد لعب دور الـ32 من النسخة الحالية لكأس مصر مع الزمالك أمام منية سمنود.

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