غريب: مصر لا تتحمل خبطتين في الرأس.. وحراسة المرمى أزمة بالمنتخب الأوليمبي

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي رسالة للاعبيه في أول يوم بتجمع الفريق استعدادا لخوض مباراتين وديتين ضد السعودية هذا الشهر.

وصرح غريب عبر قناة الأهلي "لقد اجتمعت باللاعبين اليوم وشرحت لهم برنامج المنتخب حتى يوم 8 نوفمبر موعد مباراة الافتتاح للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو".

وأضاف "لقد أبلغت اللاعبين بأن مصر لا تتحمل خبطتين في الرأس، وعليهم أن يعوضوا إخفاق خروج المنتخب من كأس الأمم، فالجماهير تراهم حاليا أمل الكرة المصرية".

وتابع "لا أجد ما يعوقنا، لقد استعدينا بشكل جيد، ولعب الفريق 15 مباراة ودية في 7 معسكرات بالأجندة الدولية، ودعمنا المنتخب الأول بـ11 لاعبا في الفترة الأخيرة".

واستطرد شوقي غريب "لقد قلت للاعبين أن هذه البطولة ستكون فرصة لهم أيضا لمن يرغب في الاحتراف الأوروبي".

ولفت المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إلى أن الفريق يعاني من أزمة في حراسة المرمى، مبررا ذلك بأن الحراس الأربعة المختارون في المعسكر الحالي لا يشاركون مع أنديتهم.

وأتم تصريحاته "إنها ازمة وعبء علينا، لقد نصحت حراس المرمى بالتدرب جيدا مع أنديتهم وسأحاول التواصل مع مدربي الأندية لإشراكهم في المباريات الودية".

ويضم المنتخب الأوليمبي بين صفوفه كل من عمر صلاح حارس سموحة، ومصطفى شوبير حارس الأهلي، ومحمد صبحي حارس الزمالك، وعمر رضوان حارس الجونة.

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