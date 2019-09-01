أوباميانج: كنا نستحق الانتصار وليس التعادل في الدربي

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:11

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - توتنام

يرى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال إن فريقه استحق الانتصار أمام توتنام وليس فقط التعادل.

أرسنال تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق في دربي لندني ممتع في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أوباميانج سجل هدف أرسنال الثاني ليعود بالفريق من التآخر 2-0 للتعادل 2-2.

أخبار متعلقة

بالفيديو – إذا كنت تُريد المتعة فلا تفوت دربي لندن أبدا.. أرسنال 2-2 توتنام أبرز محطات النني مع أرسنال.. الأفضل في الفريق وهدف برشلونة قرعة الدوري الأوروبي – مجموعة سهلة لـ أرسنال ومانشستر يونايتد.. ومواجهة مصرية محتملة أرسنال يكشف موقف المصابين في بيان رسمي

وقال أوباميانج: "أعتقد أننا في الشوط الأول كنا نستحق تسجيل هدفين على الأقل".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا كنا نستحق أكثر من التعادل. كنا نستحق الفوز في الدربي".

وواصل "عندما تعود لغرف خلع الملابس وأنت نجحت في التسجيل، يكون الأمر إيجابيا للغاية ولذلك أنا سعيد بنجاحي في التسجيل".

وأشار "تمريرة الهدف من جيندوزي كانت رائعة للغاية. لقد نظر لي وعلم تماما أين سأتحرك".

وأكمل حديثه قائلا: "أُحب اللعب في مركز المهاجم الصريح ولكن عندما يُطلب مني اللعب كجناح أحاول فعل أقصى ما لدي لمساعدة فريقي".

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – إذا كنت تُريد المتعة فلا تفوت دربي لندن أبدا.. أرسنال 2-2 توتنام

مدرب حراس الأهلي - ميشيل ياناكوني.. قاهر فايلر وعاشق المداورة

خبر في الجول - جهاز الأهلي بقيادة فايلر يصل القاهرة خلال ساعات

3 تشكيلات مختلفة لـ الأهلي مع فايلر

في إنجلترا أرسنال توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

شقيق عمرو زكي يكشف لـ في الجول أخر تطورات حالته الصحية 11 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو بعد دربي أرسنال وتوتنام: متعة لنا وأزمة قلبية لهم 40 دقيقة | أوروبا
قمر يهدر أخطر فرصة لـ الاتحاد أمام الزمالك.. وإنقاذ رائع من محمود علاء 53 دقيقة | الدوري المصري
بوكيتينيو: رحيل إيركسن؟ أود الرد بـ مستحيل ولكن من الصعب تأكيد ذلك ساعة | أوروبا
بالفيديو – عودة تاريخية لـ أتليتكو سيميوني أمام إيبار في الوقت القاتل ساعة | أوروبا
الصفقة الرابعة.. رسميا - المصري يضم بهاء مجدي من الزمالك ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 3 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك