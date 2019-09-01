أوباميانج: كنا نستحق الانتصار وليس التعادل في الدربي

يرى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال إن فريقه استحق الانتصار أمام توتنام وليس فقط التعادل.

أرسنال تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق في دربي لندني ممتع في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أوباميانج سجل هدف أرسنال الثاني ليعود بالفريق من التآخر 2-0 للتعادل 2-2.

وقال أوباميانج: "أعتقد أننا في الشوط الأول كنا نستحق تسجيل هدفين على الأقل".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا كنا نستحق أكثر من التعادل. كنا نستحق الفوز في الدربي".

وواصل "عندما تعود لغرف خلع الملابس وأنت نجحت في التسجيل، يكون الأمر إيجابيا للغاية ولذلك أنا سعيد بنجاحي في التسجيل".

وأشار "تمريرة الهدف من جيندوزي كانت رائعة للغاية. لقد نظر لي وعلم تماما أين سأتحرك".

وأكمل حديثه قائلا: "أُحب اللعب في مركز المهاجم الصريح ولكن عندما يُطلب مني اللعب كجناح أحاول فعل أقصى ما لدي لمساعدة فريقي".

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.

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