يصل الجهاز الفني الجديد إلى الأهلي بقيادة ريني فايلر إلى القاهرة خلال ساعات.

وعلم FilGoal.com أن المدرب السويسري فايلر يصل في الثانية فجر الإثنين رفقة ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى.

فيما من المقرر أن يصل دافيد سيسا المدرب العام، وتوماس بينجيلي مدرب الأحمال، مساء اليوم اليوم الأحد.

ياناكوني (59 عاما) مدرب حراس مرمى الأهلي الجديد، بلجيكي الجنسية، وسبق له العمل في أندية: مونز، شارلروا، توبيزي البلجيكية.

توماس بينجيلي صاحب الـ 55 عاما يعمل كمخطط أحمال بدنية ورافق فايلر في مهماته التدريبية السابقة

أبرز محطات بينجيلي مع فايلر كانت في لوزيرن السويسري وأندرلخت البلجيكي و أرارو السويسري.

السويسري دافيد سيسا صاحب الـ 46 عاما يشغل منصب المساعد الأول لـ فايلر.

لاعب نابولي السابق عمل مع فايلر خلال فترة الأخير مع أندرلخت فقط ولم يسبق له العمل معه في سويسرا.

دافيد سيسا اعتزال اللعب منذ 9 سنوات، بعدها تولى مسؤولية تدريب فولن السويسري لمدة موسمين.

ما بين 2012 و2014 قاد سيسا مسؤولية فولن في 61 مباراة ونجح في الانتصار 13 مرة والتعادل 19 مرة وخسر 29 مباراة.

بعدها اتجه دافيد للعمل كمدرب مساعد مع فايلر في أندرلخت ونجح في تحقيق لقب الدوري والسوبر مع المدرب.

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