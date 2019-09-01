3 تشكيلات مختلفة لـ الأهلي مع فايلر

يفضل ريني فايلر اللعب بطريقة 4-2-3-1، ولكنه يعتمد أحيانا على 4-4-2 و4-2-2-2 و4-3-3، الأهم هنا هو أدوار اللاعبين.

مع أندرلخت، حيث حصل فايلر على لقبي الدوري والسوبر البلجيكي، ظهرت عناصر ثابتة تتلخص في ظهيرين هجوميين للغاية وجناحين يقطعان للداخل عوضا عن الركض على الخط، ومهاجم صندوق.

هذه المعطيات، بجانب تفضيله للاعب وسط هجومي في ثنائية الوسط في 4-2-3-1، أو ثنائي في 4-3-3، تمنح المتابعين فرصة لتوقع تشكيلات ريني فايلر مع الأهلي.

4-2-3-1

الظهيران الهجوميان في تشكيل الأهلي من الأقرب أن يكونا علي معلول ومحمد هاني، في وجود أليو ديانج أو حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار لاعب هجومي، قد يكون عمرو السولية ولكن نظرا لكون فايلر مغامر هجومي، قد يرى مشجعو الأهلي صالح جمعة أو محمد مجدي "أفشة" بجوار ديانج أو حمدي فتحي.

تفضيل فايلر لمهاجم الصندوق قد يضعف فرص وليد أزارو في الوجود ضمن تشكيل الأهلي، ولكن حب الرجل لتطبيق ضغط عال على خصومه أحيانا قد يجعله يفضل المهاجم المغربي على مروان محسن أو صلاح محسن، اللذان قد يكونا أقرب لمهاجم الصندوق من أزارو.

إذا، يبدو التشكيل الأول كالتالي..

4-2-2-2

قد تبدو تلك الطريقة تغييرا عما اعتاده جمهور الأهلي من الفريق في السنوات الماضية.

بوجود وليد أزارو بجوار مروان محسن، بدلا من صالح جمعة في رقم 10، مع الاعتماد على جمعة أو أفشة بجوار ديانج أو حمدي فتحي، بين رمضان صبحي وحسين الشحات.

4-3-3

في هذه الحالة، يفضل فايلر وجود ثنائي هجومي أمام ديانج أو حمدي فتحي.

في هذه الحالة قد يجد جمهور الفريق على موعد مع قفشة وصالح جمعة معا في التشكيل كلاعبي وسط في 4-3-3

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