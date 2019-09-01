تشكيل ريال مدريد – خطة جديدة.. مودريتش ومارسيلو على الدكة وثنائي هجومي أمام فياريال

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تعديلات على خطته وتشكيلته لمواجهة فياريال.

ريال مدريد يحل ضيفا على ملعب لا سيراميكا لمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد.

وشهد تشكيل ريال مدريد إبقاء مارسيلو على مقاعد البدلاء، ويعوضه الفرنسي فيرلان ميندي الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى بقميص الميرنجي.

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كما يظل لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم على مقاعد البدلاء، بعد أن غاب عن المباراة الماضية أمام بلد الوليد للإيقاف.

زيدان يعتمد على طريقة 4-4-2، في وجود ثنائي بخط الهجوم: كريم بنزيمة، ولوكا يوفيتش الذي يلعب أساسيا بدوره للمرة الأولى.

في المقابل، دفع خابي كاييخا مدرب فياريال بتشكيل هجومي واعتمد طريقة 4-2-3-1.

كاييخا يعوّل على هدافه جيرارد مورينو في خط الهجوم، ومن خلفه الثلاثي الخطير: النيجيري صامويل تشوكويزي، والكاميروني كارل توكو إيكامبي، وصانع الألعاب موي جوميس.

أما القلب النابض للغواصات الصفراء، فسيكون قائد الوسط سانتي كازورلا الذي هز شباك ريال مدريد مرتين في مواجهة الموسم الماضي على نفس الملعب.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكاس فاسكيز – جاريث بيل

الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش

دكة البدلاء: كيلور نافاس – إيدير ميليتاو – ألفارو أودريوزولا - مارسيلو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش - فينسيوس جونيور

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: أندريس فيرنانديز

الدفاع: ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو توريس – شابي كينتيا

الوسط: بيسنتي إيبورا – سانتي كازورلا – صامويل تشوكويزي - موي جوميز – كارل توكو إيكامبي

الهجوم: جيرارد مورينو

دكة البدلاء: سيرخيو أسينخو – راميرو فونيس موري – مانو تريجيروس – روبن بينيا – أندري فرانك زامبو أنجيسا - خابيير أونتيفيروس – كارلوس باكا

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