لقاء النقيضين بين ميتشو وطلعت يوسف ضمن 5 مواجهات فردية بين الزمالك والاتحاد

5 مواجهات فردية بينهما واحدة خارج الخطوط ستحدد من سيكون الطرف الأول لنهائي كأس مصر.. الزمالك أم الاتحاد السكندري.

الأبيض بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، وزعيم الثغر مع طلعت يوسف، فلمن تكون الغلبة في المواجهة الأهم على استاد الإسماعيلية..

النقيضان

يمكن القول إن ميتشو وطلعت يوسف نقيضين كرويين.

المصري المخضرم مدرب دفاعي في الطراز الأول، يجيد خنق الفرق الكبرى وتصعيب المباريات عليها.

في 25 مباراة ضد الزمالك، فاز طلعت يوسف 5 مرات وحظى بـ5 تعادلات، رقم ضخم بالنظر للأندية التي عمل بها يوسف ومقارنتها بالزمالك.

أما ميتشو، فما بدا منه يشي بأنه مدرب هجومي، يود لعب كرة قدم سريعة على أرض الملعب، والاحتفاظ على الكرة وضرب الخصوم من أقل ثغرة تظهر في دفاعاتهم.

هذا ما ظهر من مباراة مصر للمقاصة على الأقل، التي استغل فيها ميتشو أكثر من مرة المساحة بين ظهيري الفريق وقلبي الدفاع للوصول إلى مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

المواجهة الأولى بين ميتشو ويوسف ستكون اختبارا قويا للثنائي، وستظهر مدى استعداد الصربي لمواجهة أحد أصعب مدربي الدوري المصري، واختبار ليوسف على ما يمكن للاتحاد السكندري تحقيقه بعد موسم صعب.

عماد السيد ضد الزمالك

يظهر عماد السيد للمرة الأولى ضد فريقه السابق، بعد ذكرى أخيرة غير جيدة.

خطأ السيد تسبب بشكل مباشر في خسارة الزمالك أمام الأهلي في ختام الدوري، وتلى ذلك الأمر تصريحات نارية من الحارس.

تحدث عماد السيد مع FilGoal.com عقب المباراة قائلا: "إدارة الزمالك لم تحترمني".

وأوضح "الإدارة أرسلت الاستغناء الخاص بي لأحد الأندية قبل نهاية الدوري بعدة أسابيع".

النادي كان الاتحاد السكندري، الذي سيظهر لأول مرة منذ زمن بعيد دون حارسه ذو السمعة الشهيرة بإضاعة الوقت، الهاني سليمان.

عادة، لا يحب القطاع الأعرض من جمهور الزمالك مواجهة لاعبيه السابقين لأنهم في نظرهم يتألقون ضد الأبيض، فماذا سيفعل السيد أمام هجوم الزمالك القوي في وجود محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي؟

نور السيد – كريم الديب – خالد الغندور vs فرجاني ساسي – طارق حامد

صراع خط الوسط يحسم كثيرا من نتيجة المباراة، أمر تسمعه من كثير من المعلقين والمحللين إلا أنه يتأكد في وجود طارق حامد وفرجاني ساسي.

ثنائية حامد وساسي كانت من أقوى الثنائيات الموجودة في وسط الملعب، وليستطيع الاتحاد السكندري الوقوف أمام الزمالك على الثلاثي نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور، المتوقع أن يبدئوا في طريقة 4-3-3 لطلعت يوسف، عدم منح مساحات للتونسي.

ساسي الذي ساهم في 11 هدفا للزمالك الموسم الماضي محرك رئيس وأساسي في صفوف الأبيض، ومع حماية طارق حامد، يصبح ساسي حرا يلقي الكرات في ظهر دفاعات الخصوم.

مواجهة كبيرة بين خبرة السيد وحامد، ومهارة ساسي وسرعة خالد الغندور من جهة أخرى.

محمود شعبان والسيد سالم vs محمد أوناجم وشيكابالا

ربما لا أحد يريد أن يكون في مكان ظهيري الاتحاد السكندري اليوم.

السيد سالم سيكون حسب الرسم التكتيكي في وجه شيكابالا، أما الظهير الأيمن محمود شعبان سيكون أمام محمد أوناجم.

في مباراة مصر للمقاصة، بدل ميتشو بين الجناحين أكثر من مرة كما استخدم إمام عاشور بدلا من شيكابالا في الشوط الثاني.

مهمة شعبان وسالم تتلخص في منع مرور أوناجم وشيكابالا منهما، ولكن المهمة صعبة حيث حقق كل من جناحي الزمالك 3 مراوغات ناجحة أمام مصر للمقاصة.

في الجانب الآخر، سيكون شيكابالا ملتزما بتأدية أدوار دفاعية كالتي قدمها أمام المقاصة، خاصة أن منافسه المباشر ظهير هجومي صنع 8 أهداف في الدوري الموسم الماضي.

خالد قمر ضد الزمالك

في 7 مواجهات سابقة ضد الزمالك، ساهم خالد قمر في 6 أهداف (صنع 3 وسجل 3).

خالد قمر كان أحد لاعبي ثنائية 2015 رفقة جوزفالدو فيريرا، إلا أنه لم يستقر كثيرا في الزمالك بعد موسمه الأول المظفر ببطولتي الدوري وكأس مصر.

صاحب الـ14 هدفا في الدوري الموسم الماضي أمامه مهمة صعبة أمام محمود علاء ومحمد عبد الغني، المدافعين الصلبين في صفوف الزمالك.

السيطرة على قمر وشريكه المتوقع إيمانويل بناهيني ستكون على رأس أولويات علاء وعبد الغني لتفادي مفاجآت الكأس.

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