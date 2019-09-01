أحمد فتحي: أدركت لماذا تعاقد الأهلي مع حمدي فتحي

أشاد أحمد فتحي لاعب الأهلي بزميله حمدي فتحي، مشيرا إلى أنه كان ضد انتداب الفريق للأخير بسبب كثرة لاعبي وسط الملعب في القلعة الحمراء.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال فتحي عبر قناة الأهلي:"في البداية لم أكن محبذا تعاقد النادي مع حمدي فتحي، لدينا العديد من اللاعبين في مركزه".

وواصل "لكنه أثبت قيمته وأنه من أفضل لاعبي الفريق، يقوم بعمل رائع في المران. إضافة كبيرة للنادي".

ورغم وجود عمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة وكريم وليد (نيدفيد) في وسط الأهلي، عزز النادي صفوفه في يناير الماضي بإضافة لاعبين جديدين لهذا المركز هما حمدي فتحي ومحمد محمود.

وشارك حمدي (25 عاما) في 13 مباراة مع الأهلي في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وسجل هدفين وقدم أداء طيبا أمام المقاولون العرب والزمالك في آخر مباراتين بالبطولة.

ولعب حمدي لألعاب دمنهور وبتروجت وإنبي ورحل عن الأخير في يناير الماضي لينضم إلى الأهلي.

ويمتد عقد حمدي مع الأهلي إلى 2023.

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