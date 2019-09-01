كوليبالي يعتذر عن خطئه أمام يوفنتوس

أبدى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي أسفه على خطأ ارتكبه كلف فريقه الخسارة أمام مضيفه يوفنتوس بنتيجة 4-3 يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقال السنغالي عبر حسابه في تويتر:"إنه هدف ذاتي يؤلمني لأنه جاء بعد عودة مذهلة. آسف، علينا تقبل الأمر، نحن أقوياء. أظهرنا ذلك. وسنثبت ذلك".

وكادت المباراة تنتهي بالتعادل بعدما حول نابولي النتيجة من 3-صفر إلى 3-3 لكن كوليبالي (28 عاما) سجل هدفا ذاتيا في الدقيقة 92 منح يوفنتوس فوزا مثيرا.

C'est un but contre notre camp qui me fait mal car il est venu après un retour incroyable. Je suis désolé mais je dois - nous devons l'accepter: nous sommes forts. Nous l'avons montré. Nous allons le prouver 💪🏿 We are strong. We showed it. We will prove it 💪🏿 #KK #JuveNapoli pic.twitter.com/ybu6EF0EJH — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) August 31, 2019

ومن جانبه، أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عدم رضاه عن أداء فريقه بالقول بعد المباراة:"لم يكن مستوانا جيدا. الساعة الأولى لم نقدم فيها مردودا جيدا، لكن رغم تأخرنا بثلاثة أهداف بقينا في المباراة، وعدنا".

واستدرك المدرب الأسبق لميلان وريال مدريد "لكن حكمي لم يكن ليتغير لو انتهت المباراة 3-3. يوفنتوس لعب على الهجمات المرتدة والنتيجة 2-صفر وكنا متحكمين أكثر في المباراة، منحناهم الفرصة لضغطنا ولاكتساب الثقة. ارتكبنا أخطاء عديدة، أتحنا لهم فرصة الضغط علينا وخلق مشكلات وإظهار الشجاعة".

وأتم أنشيلوتي الذي درب فريق السيدة العجوز من 1999 إلى 2001 "يوفنتوس يمتلك شخصية كبيرة وجودة، نعلم أنه دائما يظهر في اللحظات المهمة من الموسم. أضعنا فرصة كبيرة اليوم".

وتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بوصوله للنقطة السادسة بينما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط ويحتل الفريق المركز الثامن.

ويستضيف نابولي فريق سامبدوريا في الجولة المقبلة بينما يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا.

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