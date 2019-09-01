يوفنتوس: ديبالا باق معنا

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي إن باولو ديبالا لاعب الفريق سيبقى في صفوف بطل الكالتشيو ولن يرحل في سوق الانتقالات الحالية.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وصرح باراتيتشي لقناة سكاي إيطاليا "نستطيع بكل تأكيد استبعاد رحيل ديبالا في الصيف الحالي. لا توجد إمكانية لذلك".

وواصل "هذا ناد يترك انطباعا جيدا، لاعبون كثر يودون العودة بعد رحيلهم، أقربهم على سبيل المثال جيانلويجي بوفون وليوناردو بونوتشي".

وأتم "هناك أشخاص جلبوا الكثير للنادي، ليس فقط للفريق أو لما يحدث في الملعب. حتى لا ننسى، يوفنتوس على قمة جدول الدوري الإيطالي لـ3000 يوم وهؤلاء اللاعبون هم أول من يصل إلى المران وآخر من يرحل".

وكان الأرجنتيني ديبالا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن الأخير رفض الراتب الذي طلبه اللاعب وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

وأشارت تقارير أخرى إلى رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنام الإنجليزي في انتداب اللاعب البالغ عمره 25 عاما.

وعكست مشاركة ديبالا أمام نابولي يوم السبت رغبة يوفنتوس في بقاء اللاعب بين صفوفه.

وشارك اللاعب لمدة 14 دقيقة في مباراة مثيرة حسمها المضيف يوفنتوس في اللحظات الأخيرة بنتيجة 4-3 في الجولة الثانية من الدوري.

ويمتد عقد ديبالا مع فريق السيدة العجوز إلى 2022.

ويلعب المهاجم في يوفنتوس منذ 2015.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بتسعة ألقاب محلية.

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