بالفيديو – ماني يثور غضبا عقب خروجه.. هل صلاح السبب؟

ثار ساديو ماني غضبا بعد استبداله خلال مباراة فريقه ليفربول أمام بيرنلي اليوم السبت.

ليفربول كان متقدما بثلاثية نظيفة، سجل ماني أحد أهدافها، عندما خرج الجناح السنغالي في الدقائق الأخيرة وأبدا غضبا عارما.

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

وتساءلت شبكة beIN Sports بعد المباراة: "هل ماني غاضب من صلاح؟".

شاهد اللقطة

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