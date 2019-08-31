بالفيديو – ماني يثور غضبا عقب خروجه.. هل صلاح السبب؟

السبت، 31 أغسطس 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول

ثار ساديو ماني غضبا بعد استبداله خلال مباراة فريقه ليفربول أمام بيرنلي اليوم السبت.

ليفربول كان متقدما بثلاثية نظيفة، سجل ماني أحد أهدافها، عندما خرج الجناح السنغالي في الدقائق الأخيرة وأبدا غضبا عارما.

يورجن كلوب قرر إقحام الثنائي جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي في الدقيقة 85، وقرر إخراج روبيرتو فيرمينو وماني.

أخبار متعلقة

فيرناندينيو: لم نهدر الكثير من الفرص أمام برايتون لذلك سجلنا 4 أهداف بالفيديو – فاجعة في فورملا 2.. وفاة المتسابق أنطوان هوبير بعد حادث مروع جوارديولا: فزنا 4-0 لكنها كانت مباراة صعبة.. ولابورتي قد يغيب لفترة طويلة بالفيديو – كهربا يسجل لأول مرة.. أفيش يخسر على ملعبه في لقاء الـ 100 دقيقة

اللاعب السنغالي سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 37، لكنه ظهر غاضبا للغاية عند خروجه.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وحاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بـ محمد صلاح لم يمرر فيها المصري الكرة له.

وتساءلت شبكة beIN Sports بعد المباراة: "هل ماني غاضب من صلاح؟".

شاهد اللقطة

اقرأ أيضا:

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب

مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين

بالفيديو – طرد تريزيجيه

تاريخ مواجهات فايلر ضد الكبار ومساعده.. ماذا فعل أمام مدرب الزمالك الأسبق

بالفيديو - أوساسونا يخرّب احتفالية فاتي.. برشلونة يتعثر بالتعادل رغم انتفاضة مراهقه

ساديو ماني ليفربول الدوري الإنجليزي صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – من أول لمسة بقميص يوفنتوس.. دانيلو يسجل في مرمى نابولي دقيقة | أوروبا
كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي 20 دقيقة | المحترفون
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (2) نابولي (0) إيجواين والثااااني 21 دقيقة | أوروبا
بيكيه: ليست ركلة جزاء.. هل يقدر الحكام على القفز دون تحريك ذراعهم؟ 23 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: صلاح كان أنانيا بعض الشيء وردة فعل ماني مبالغ فيها 25 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رأسية أوغلو في بريشيا تنفض غبار أودينيزي عن ميلان 32 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. ولماذا تعثرت مفاوضات سباليتي ومانو 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا

قد ينال إعجابك