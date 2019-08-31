بالفيديو – طرد تريزيجيه

تعرض محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" للطرد أمام كريستال بالاس.

كريستال بالاس يستضيف أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه شارك أساسيا مع أستون فيلا، قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 54.

وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 43 بعد تدخله على جويل وارد ظهير كريستال بالاس، وسط اعتراضات من محترفنا المصري قبل أن يعتذر للاعب.

وفي الدقيقة 54 تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على ويلفريد زاها.

ولم يتردد الحكم في إشهار بطاقته الصفراء الثانية في وجه تريزيجيه الذي ظهر حزينا للغاية بعد الطرد.

ويعد طرد تريزيجيه مع أستون فيلا هو الأول له في الدوري الإنجليزي والثاني في مسيرته.

وسبق لتريزيجيه الخروج مطرودا مع قاسم باشا التركي أمام بورصة سبور في نوفمبر من عام 2017.

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