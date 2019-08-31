بالفيديو – ضحية جديدة في الطريق.. ليفربول يضرب بيرنلي بثلاثية ويواصل الصدارة

واصل ليفربول طريق الصدارة. انتصر على بيرنلي بثلاثية، وخرج بشباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم.

فاز ليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

الكرة ترفض صلاح

لم يعط ليفربول فرصة لبيرنلي كي يدخل اللقاء، فبدأ المباراة ضاغطا بهدف التسجيل المبكر.

فابينيو سدد أولا في الدقيقة الأولى، لكن كرته مرت بجانب القائم بقليل. وفي المقابل رد بيرنلي بتصويبة عن طريق كريس وود في الدقيقة الثانية، لكن أدريان تصدى لها بصعوبة.

محمد صلاح سجل التهديد الأول بتسديدة في الدقيقة الخامسة، لكن تصدى لها نيك بوب بمساعدة القائم الأيسر.

واستمر بيرنلي في تهديد ليفربول، وحول جيمس تاركوفيسكي الركنية برأسية، لكنها مرت بجانب القائم في الدقيقة الـ15.

ومن جديد وصل صلاح لمرمى بيرنلي في الدقيقة الـ21. انفرد بمرمى بوب، لكن الحارس كان سباقا للكرة وتصدى لها، لترتد إلى صلاح وتصطدم فيه وتمر بجانب المرمى.

وركنية جديدة في الدقيقة الـ25 عن طريق صلاح، وقابلها روبيرتو فيرمينو برأسية بجانب القائم.

هدفان متتاليان

من هنا بدأ ليفربول الإيجابية على المرمى. ترينت أرنولد أرسل عرضية، اصطدمت بمدافع بيرنلي وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك في الدقيقة الـ33.

وفي الدقيقة الـ37 حسم ساديو ماني اللقاء بهدف ثان. تمريرة من فيرمينو إلى ماني، لينفرد السنغالي ويسدد على يسار الحارس مسجلا الثاني.

حاول برنلي العودة، وسدد أشلي بارنيز كرة قوية في الدقيقة الـ43، لكنها مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى دون خطورة حقيقية تذكر، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين.

الشوط الثاني

كانت الربع ساعة الأولى هادئة، وفي الدقيقة الـ60 نفذ أرنولد كرة ثابتة، استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة ارتدت من جسد مدافع بيرنلي إلى وسط الملعب.

سلسلة تبديلات

بدأ يورجن كلوب سلسلة تبديلات لليفربول في الدقيقة الـ70. فشارك أوكس تشامبيرلين بدلا من جوردان هندرسون.

ورد شون دايتش بتبديل أول في الدقيقة الـ73 بدخول جاي رودريجيز بدلا من أشلي بارنيز.

وسدد تشامبيرلين كرة قوية في الدقيقة الـ79، لكن نيك بوب تصدى لها بثبات.

ورد بيرنلي بتصويبة قوية عن طريق دوايت منيل في الدقيقة الـ80، لكنها مرت فوق المرمى.

هدف حاسم وخلاف

وجاء هدف الحسم في الدقيقة الـ81. محمد صلاح راوغ على حدود منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى روبيرتو فيرمينو، والذي سدد مباشرة نحو المرمى، لتسكن كرته الشباك.

بعد الهدف بدأ كلوب إراحة لاعبيه. فخرج فيرمينو وساديو ماني في الدقيقة الـ85، وشارك شيردان شاكيري وديفوك أوريجي بدلا منه.

التبديل يبدو لم يعجب ماني، والذي أظهرته الكاميرات غاضبا على مقاعد البدلاء.

مخرج اللقاء عرض لقطة أخرى بعدها بدقائق، ربط فيها بين عدم تمرير صلاح الكرة لماني قبل خروجه مباشرة، وبين غضب ماني بعد الخروج، وربما تكون سبب غضب السنغالي.

وسط هذه الأجواء، كاد بيرنلي يقلص الفارق في الدقيقة الـ89 حينما انفرد جاي رودريجيز بالمرمى وراوغ فيرجيل فان دايك ثم أدريان، لكن الحارس الإسباني وتصدى للكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة.

محمد صلاح مرر كرة رائعة في الدقيقة الـ90 إلى ديفوك أوريجي، لكن البلجيكي فشل في مراوغة الحارس، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ12، مستمرا في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.