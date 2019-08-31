بالفيديو - رأسية أوغلو في بريشيا تنفض غبار أودينيزي عن ميلان

ميلان سقط في الجولة الأولى بأداء سيء أمام أودينيزي لكنه عاد ونفض ذلك الغبار من عليه في الجولة الثانية.

الروسونيري انتصر على بريشيا بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وهدف اللقاء الوحيد سجله هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 12 من رأسية.

ميلان استهل اللقاء بالسيطرة على الكرة والضغط من أجل تسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق له.

عرضية من الناحية اليمنى صنعها سوسو بالمقاس على رأس تشالها أوغلو المتواجد دون رقابة ليودعها الشباك بكل أريحية مع الدقيقة 12.

بعدها كاد بريشيا يسجل هدف التعادل في الدقيقة 19 لكن الكرة التي سنحت للمدافع ستيفانو سابيلي العائدة من ضربة ركنية سددها بطريقة غريبة في الشباك.

بعد ذلك انحصر اللعب في وسط الميدان لبعض الوقت، قبل أن يتبادل الفريقان الهجمات على فترات لكن دون خطورة حقيقية تُذكر.

ميلان نجح في تخطي هزيمته الأولى تحت قيادة المدرب ماركو جيامباولو وحقق انتصارا قد يبدو غير مقنع لكنه في مهم في مستهل مشوار الفريق هذا الموسم.

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