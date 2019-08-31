بالفيديو – كهربا يسجل لأول مرة.. أفيش يخسر على ملعبه في لقاء الـ 100 دقيقة

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة بقميص ديسبورتيفو أفيش في الدوري البرتغالي.

أفيش خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام فاماليساو بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

كهربا جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 70 عندما كانت النتيجة تُشير لتأخر فريقه 2-1.

هدف كهربا جاء في الدقيقة 100 بعدما احتسب حكم المباراة 10 دقائق وقت بدلا من ضائع، بسبب توقف اللقاء أكثر مرة للاعتراض بسبب حالات طرد.

كهربا استغل تسديدة عائدة من دفاع فاماليساو، قبل أن يسدد ويهز الشباك قبل لحظات من صافرة النهاية.

المباراة بدأت سريعة ونجح نيهاين بيريز في وضع فاماليساو في المقدمة أولا في الدقيقة 12 من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 28 ظهرت البطاقة الحمراء الأولى في وجه ليوون مدافع الضيوف الذي أوقف انفرادا بمرمى فريقه وخرج مطرودا.

الطرد لم يكن أسوأ ما حدث لـ فاماليساو في الدقيقة 28، بعدما نجح الإيراني مهرداد محمدي في تحويل الركلة بنجاح في الشباك.

شوط أول مثير انتهى بهدف لكل فريق، قبل أن يعود فاماليساو للتقدم من جديد رغم النقص العددي.

ركلة جزاء في الدقيقة 58 حولها فابيو مارتينز بنجاح في الشباك.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 82 بعد اشتباك بين لاعبي الفريقين، تسبب في خروج أفونسو فيجيريدو لاعب أفيش مطرودا.

واستغل الضيوف النقص العددي لـ أفيش ليهز الشباك للمرة الثالثة عن طريق أندرسون في الدقيقة 86 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة 10 دقائق كوقت بدلا من ضائع، جاء خلالهم الدور على كهربا الذي سجل لأول مرة في الدوري البرتغالي.

وتجمد رصيد أفيش عند ثلاث نقاط في المركز الـ 14، بينما ارتفع رصيد فاماليساو للنقطة العاشرة في صدارة الترتيب.

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