فالفيردي: راكيتيتش؟ ماذا تريدون مني أن أقول؟

نفى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، أي صلة بين إمكانية رحيل إيفان راكيتيتش وعدم إشراكه أمام أوساسونا.

برشلونة تعثّر مجددا وفقد نقطتين على ملعب إل سادار بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بتعادله 2-2 أمام أوساسونا. (طالع التفاصيل)

المباراة شهدت غياب راكيتيتش عن المشاركة واكتفائه بالبقاء على مقاعد البدلاء، مشهد يتكرر للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة بيتيس الماضية.

وعلّق فالفيردي عند سؤاله عن ذلك: "ماذا تريدون مني أن أقول؟ العام الماضي عندما لعب راكيتيتش، ظل سيميدو على مقاعد البدلاء بسبب مشاركة سيرجي روبيرتو كظهير أيمن. اليوم قررت أن أعطي روبيرتو الاستمرارية لأنه ظهر بشكل جيد في خط الوسط. راكيتيتش لاعب رائع، لكني أمتلك العديد من الخيارات في خط الوسط".

وأضاف: "سوق الانتقالات لا يؤثر على قراراتي عموما، أو مع راكيتيتش. إن احتجته في مباراة فسأشركه، أختار التشكيل والتغييرات بناء على كل مباراة".

وتطرق فالفيردي إلى أداء برشلونة في المباراة: "كنا سيئين للغاية في الشوط الأول، أوساسونا بدأ المباراة بقوة كبيرة، وهدفهم أعطاهم دفعة إضافية، أما نحن فلم نقدر على خلق الخطورة".

وأكمل: "في الشوط الثاني أدركنا التعادل وبعدها تقدمنا في النتيجة، تحكمنا في المباراة بشكل أفضل، ولكن في الدقائق الأخيرة هاجمونا بضراوة وتحصلوا على ركلة جزاء".

وأضاف: "توقعت مباراة صعبة مثل تلك التي لعبناها، حدث هذا معنا في سان ماميس، واليوم توقعنا الضغط القوي من أوساسونا".

وواصل: "علينا أن نتحلى بالقوة، إن ضغط المنافس عليك بقوة، فعليك أن تعاقبه، ونحن لم نفعل ذلك".

وأردف: "اللعب أمام برشلونة يكون واحدا من أهم مباريات العام للمنافسين. يلعبون بحدة كبيرة وعلينا أن نحاول احتواء ذلك".

وعن الدفع المبكر بالشاب أنسو فاتي: "كان جليا أننا نحتاج إلى تغيير، وأن شيئا ما يجب أن يحدث".

وأتم مشيدا بـ فاتي الذي بات أصغر مسجل في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني: "فاتي مهاجم، يسدد ببراعة، رأيت أننا احتجنا إلى شرارة إضافية في ذلك الوقت".

برشلونة خاض المباراة دون الثلاثي: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، إذ يغيبون للإصابة، وتواصل اعتماده في خط هجومه على: أنطوان جريزمان، وكارليس بيريز، ورافينيا ألكانتارا.

ليقدّم برشلونة شوطا أول مريعا على المستوى الهجومي، ويفشل في تسديد أي كرة بين القائمين.

في المقابل، ظهر أوساسونا العائد للدوري الممتاز نشيطا ومدفوعا بأصوات جماهيره المتحمسة.

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