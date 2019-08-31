فيرناندينيو: لم نهدر الكثير من الفرص أمام برايتون لذلك سجلنا 4 أهداف

أرجع فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي سبب تسجيل فريقه لرباعية في شباك برايتون إلى عدم إهدار الكثير من الفرص أمام المرمى.

فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضرب برايتون برباعية دون رد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وقال لاعب الوسط البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء حقا للفوز برباعية على برايتون، لعبنا اليوم بشكل جيد وسجلنا الكثير من الأهداف".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع ناديه "وعلى مستوى الفرص أمام المرمى لم نهدر الكثير منها مثل المباريات السابقة، لذلك نجحنا في تسجيل 4 أهداف".

وأكمل "أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة نذهب بها للتوقف الدولي قبل مواجهة نورويتش سيتي".

وتابع "كل لاعبي مانشستر سيتي مستعدون للمشاركة في أي مركز يطلبه منهم المدرب".

فيرناندينيو شارك في الشوط الأول بديلا للمدافع إيميريك لابورت الذي تعرض لإصابة وأكمل المباراة في مركز قلب الدفاع.

اللاعب البرازيلي استمر في تصريحاته "ليس من السهل أن تشارك بديلا في النصف الأول من المباراة وتلعب في مركز مختلف عن مركزك الأساسي".

وأتم تصريحاته "سنرى المدة التي يحتاجها لابورت للعودة مرة أخرى، لكنني متأكد أن جون ستونز سيعود قريبا".

وكان جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أكد أن إصابة لابورت مقلقة واللاعب قد يغيب لفترة طويلة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب

مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين

بالفيديو – طرد تريزيجيه

تاريخ مواجهات فايلر ضد الكبار ومساعده.. ماذا فعل أمام مدرب الزمالك الأسبق

بالفيديو - أوساسونا يخرّب احتفالية فاتي.. برشلونة يتعثر بالتعادل رغم انتفاضة مراهقه