فيرناندينيو: لم نهدر الكثير من الفرص أمام برايتون لذلك سجلنا 4 أهداف

السبت، 31 أغسطس 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

فيرناندينيو

أرجع فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي سبب تسجيل فريقه لرباعية في شباك برايتون إلى عدم إهدار الكثير من الفرص أمام المرمى.

فيرناندينيو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي ضرب برايتون برباعية دون رد في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وقال لاعب الوسط البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء حقا للفوز برباعية على برايتون، لعبنا اليوم بشكل جيد وسجلنا الكثير من الأهداف".

أخبار متعلقة

بالفيديو – فاجعة في فورملا 2.. وفاة المتسابق أنطوان هوبير بعد حادث مروع جوارديولا: فزنا 4-0 لكنها كانت مباراة صعبة.. ولابورتي قد يغيب لفترة طويلة مدرب أستون فيلا عن طرد تريزيجيه: حصل على إنذار سخيف بالفيديو - أوساسونا يخرّب احتفالية فاتي.. برشلونة يتعثر بالتعادل رغم انتفاضة مراهقه

وأضاف في تصريحات نقلها موقع ناديه "وعلى مستوى الفرص أمام المرمى لم نهدر الكثير منها مثل المباريات السابقة، لذلك نجحنا في تسجيل 4 أهداف".

وأكمل "أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة نذهب بها للتوقف الدولي قبل مواجهة نورويتش سيتي".

وتابع "كل لاعبي مانشستر سيتي مستعدون للمشاركة في أي مركز يطلبه منهم المدرب".

فيرناندينيو شارك في الشوط الأول بديلا للمدافع إيميريك لابورت الذي تعرض لإصابة وأكمل المباراة في مركز قلب الدفاع.

اللاعب البرازيلي استمر في تصريحاته "ليس من السهل أن تشارك بديلا في النصف الأول من المباراة وتلعب في مركز مختلف عن مركزك الأساسي".

وأتم تصريحاته "سنرى المدة التي يحتاجها لابورت للعودة مرة أخرى، لكنني متأكد أن جون ستونز سيعود قريبا".

وكان جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أكد أن إصابة لابورت مقلقة واللاعب قد يغيب لفترة طويلة. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

داخل رأس فايلر.. كيف يفكر وكيف يلعب

مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين

بالفيديو – طرد تريزيجيه

تاريخ مواجهات فايلر ضد الكبار ومساعده.. ماذا فعل أمام مدرب الزمالك الأسبق

بالفيديو - أوساسونا يخرّب احتفالية فاتي.. برشلونة يتعثر بالتعادل رغم انتفاضة مراهقه

فيرناندينيو مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – من أول لمسة بقميص يوفنتوس.. دانيلو يسجل في مرمى نابولي دقيقة | أوروبا
كلوب: غضب ماني ليس بسبب الخروج أمام بيرنلي 20 دقيقة | المحترفون
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (2) نابولي (0) إيجواين والثااااني 21 دقيقة | أوروبا
بيكيه: ليست ركلة جزاء.. هل يقدر الحكام على القفز دون تحريك ذراعهم؟ 24 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة: صلاح كان أنانيا بعض الشيء وردة فعل ماني مبالغ فيها 25 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رأسية أوغلو في بريشيا تنفض غبار أودينيزي عن ميلان 32 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 الأهلي يوضح أسباب التعاقد مع فايلر.. ولماذا تعثرت مفاوضات سباليتي ومانو 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا

قد ينال إعجابك