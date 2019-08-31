جوارديولا: فزنا 4-0 لكنها كانت مباراة صعبة.. ولابورتي قد يغيب لفترة طويلة

السبت، 31 أغسطس 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

رياض محرز - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه خاض مباراة صعبة رغم الانتصار على برايتون 4-0 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السماوي رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا في لقاء شهد إصابة قوية للمدافع إيمريك لابورتي ليغادر على نقالة.

وجوارديولا تحدث عن إصابته قائلا: "أعتقد أنه ذهب إلى المستشفى، لم يبدو في حالة جيدة، لا أعرف في تلك اللحظة إصابته تحديدا لكن سنعرف غدا".

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وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هم يحاولون التعرف حاليا على ما أصابه ، وبانتظار الطبيب كي يهاتفني، ربما يبتعد لفترة طويلة".

وأشار "المباراة كانت صعبة، إذا حللنا النتيجة فهي 4-0 لكن اللقاء كان صعبا. فرق قليلة تأتي إلى هنا وتلعب بشجاعة".

ووجه رسالة إطراء "لاعبوني جيدون وقد صنعوا الفارق ولهذا السبب فزنا اليوم".

ثم تطرق للإشادة بمهاجمه سيرخيو أجويرو الذي سجل هدفين "منذ يومي الأول وأنا معجب بالتزامه، نحتاج إلى أهدافه والجميع يعرف ذلك، حتى في الأيام التي لا يسجل فيها يكون التزامه رائعا".

وأتم "سعيد من أجله وللفريق لأنه يساعدنا على تسجيل الكثير والكثير من الأهداف".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب الدوري مؤقتا لحين خوض ليفربول لقاء بيرنلي، فيما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز الـ16.

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