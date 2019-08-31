كرة يد - الزمالك يكتسح الدحيل ويحتل المركز الخامس في مونديال الأندية

احتل الزمالك المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في السعودية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتلك المرة أمام الدحيل القطري بنتيجة 33-26.

الأبيض فاز أمس بنتيجة 38-24 على نيويورك سيتي الأمريكي ضمن ترضيات المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدمام.

الزمالك أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 15-12.

وفي الشوط الثاني عزز تفوقه ناهيا المباراة بتفوق عريض بنتيجة 33-26.

وفاز يحيى الدرع بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

حصد الزمالك المركز الخامس بعدما تفوق في فارق الأهداف على فريق تابوتي البرازيلي الذي تواجد في المجموعة الأولى وحقق الفوز في المباراتين.

وسبق للزمالك أن احتل المركز الثالث في نسخة 2010، والرابع في نسختي 2011 و2012.

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