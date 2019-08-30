مؤتمر لامبارد - مجرد بداية لـ ماونت.. واقتراب روديجير من العودة

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 17:19

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

تحدث الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن موقف المصابين، وأيضا تطرق للحديث عن تألق اللاعبين الإنجليز في الفريق.

تشيلسي الذي حقق الفوز الأول الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي بصعوبة بنتيجة 3-2، يلتقي مع شيفيلد يونايتد العائد حديثا لأضواء الدوري الإنجليزي.

بدأ لامبارد حديثه عن موقف الفرنسي نجولو كانتي:"كانتي غير لائق، وتستمر مشكلته في الكاحل حتى أنه لا يسافر مع المنتخب الفرنسي أيضا".

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وخرج كانتي من قائمة منتخب فرنسا التي تستعد لخوض تصفيات يورو 2020 الشهر المقبل (طالع التفاصيل).

وعن غيابات الفريق: "بيدرو يغيب أيضا، وسوف يلعب أنتوني روديجير مع فريق الشباب تمهيدا لضمه لاحقا".

في حديثه عن اختيار لاعبيه لإنجلترا، قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي: "نحن سعداء لماسون ماونت وروس باركلي، ونأمل أن يكون الأمر مسألة وقت بالنسبة لتامي إبراهام".

وتابع "إنها مجرد بداية لماسون ولكني واثق تماما من أنه سيُبقي قدميه على الأرض وسيواصل العمل الجد".

ويتألق ماونت وأبراهام في قيادة تشيلسي هجوميا إذ سجل كلاهما هدفين حتى الآن بقميص البلوز.

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