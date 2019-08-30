قائمة إسبانيا – غياب كوستا وموراتا وأسباس واستبعاد كازورلا.. وضم سارابيا وألكاسير

استمر غياب دييجو كوستا، فيما غاب ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو عن قائمة إسبانيا لفترة التوقف الدولي.

أعلن روبيرت مورينو مدرب منتخب إسبانيا، قائمة منتخب بلاده لمباراتي رومانيا وجزر الفارو في تصفيات يورو 2021.

وشهدت قائمة إسبانيا استمرار غياب دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد، فيما لحق به زميله ألفارو موراتا، وإياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

من جهة أخرى، قرر المدرب استبعاد سانتي كازورلا لاعب وسط فياريال بعدما عاد لقائمة إسبانيا في التوقف الدولي السابق بعد غياب 4 سنوات.

وقرر المدرب أيضا، ضم بابلو سارابيا مهاجم باريس سان جيرمان، وباكو ألكاسير مهاجم بروسيا دورتموند.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا "مانشستر يونايتد" – كيبا أريزابالاجا "تشيلسي" – باو لوبيز "ريال بيتيس".

الدفاع: خوسيه لويز جايا "فالنسيا" – خوردي ألبا "برشلونة" – داني كاربخال "ريال مدريد" - ماريو هيرموزو "أتليتكو مدريد" – أوناي نونيز "أتليتك بلباو" – سرخيو راموس "ريال مدريد" - دييجو يورنتي "ريال سوسيداد".

الوسط: خيسوس نافاس "إشبيلية" – داني باريخو "فالنسيا"- سرخيو بوسكيتس "برشلونة" – رودري "مانشستر سيتي" – تياجو ألكانتارا "بايرن ميونيخ" – ساؤول نيجيز "أتلتيكو مدريد" - فابيان رويز "نابولي" – سوزو هيرنانديز "ميلان" – داني سيبايوس "أرسنال".

الهجوم: رودريجو مورينو "فالنسيا" – بابلو سارابيا "باريس سان جيرمان" – باكو ألكاسير "بروسيا دورتموند" - مايكل أويارزابال "ريال سوسيداد.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة رومانيا وجزر الفارو يومي 5 و8 سبتمبر المقبل في تصفيات بطولة يورو 2021.

وكان روبيرت رودريجز مساعد لويس إنريكي السابق، قد تولى تدريب إسبانيا مؤخرا خلفا لإنريكي الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة لأسباب عائلية بسبب مرض ابنته.

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