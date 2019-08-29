انضمام لابورت وغياب كانتي.. 23 لاعبا في قائمة فرنسا بتصفيات يورو 2020

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 14:41

كتب : FilGoal

لابورت - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أعلن الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة أبطال العالم المستدعاة لمواجهة ألبانيا وأندورا في تصفيات يورو 2020.

إيميريك لابورت تواجد في قائمة فرنسا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لم يخض أي مباراة بقميص الديوك سابقا.

اللاعب البالغ 25 عاما ينتظر المشاركة الرسمية الأولى له بعدما تم استدعائه في تصفيات كأس العالم 2018 سابقا لكنه لم يمثل فرنسا.

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القائمة شهدت غياب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الذي لا يزال يعاني من الإصابات، وتواجد زميله كيلمون لونجليه من النادي الكتالوني في قلب الدفاع.

وتواجد كيرت زوما مدافع تشيلسي الإنجليزي بعدما حظى بفرصة المشاركة الأساسية تحت قيادة فرانك لامبارد.

وغاب أيضا محور الميدان نجولو كانتي الذي تعرض لإصابة عضلية مع تشيلسي جعلته يغيب عن بداية الموسم مع الفريق اللندني.

كما تم استدعاء المهاجم الشاب جوناثان إيكوني لاعب ليل الفرنسي لقائمة فرنسا إلى جانب وسام بن يدر وكينجسلي كومان.

وجاءت قائمة الديوك الفرنسية كالتالي:

حراسة المرمى: ألفارو أريولا – هوجو لوريس - مايك مينان

الدفاع: لوكاس ديني – ليو ديبوي – لوكاس هيرنانديز – إيمريك لابورت – كليمون لونجيله – بنيامين بافارد – رافائيل فاران – كورت زوما.

الوسط: بلاس ماتويدي – ستيفن نزونزي – بول بوجبا – موسى سيسوكو – كورنتين توليسو.

الهجوم: كينجسلي كومان – نبيل فقير – وسام بن يدر - أوليفييه جيرو - أنطوان جريزمان – جوناثان إيكوني – توماس ليمار.

المنتخب الفرنسي يلتقي مع نظيره الألباني في السابع من سبتمبر المقبل، ثم أندورا في العاشر من الشهر ذاته.

وتحتل فرنسا صدراة الترتيب للمجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع تركيا وإيسلندا بعد مرور 4 جولات.

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