كشف اللواء ياسر سالم مدير الكرة في النادي المصري، حقيقة إيقاف الفريق عن التعاقدات، والعقوبة الموقعة على شيخ موكورو الجناح الإيفواري للفريق.

وقال ياسر سالم في تصريحات لـFilGoal.com: "أخطرنا بصدور قرار بإيقاف شيخ موكورو الجناح الإيفواري للفريق، مع توقيع غرامة مالية عليه بالفعل أمس الخميس"

وأضاف "سنستأنف ضد قرار إيقاف اللاعب خلال ساعات قليلة، وسنتكفل بسداد الغرامة الموقعة عليه، والتي لا تتجاوز 30 ألف دولار".

سالم أتبع "لا صحة لما يقال عن إيقاف المصري عن التعاقدات لأن النادي ليس طرفا من الأساس في المشكلة، وإنما هي تخص اللاعب بعدما فسخ تعاقده مع فريق هلال أُبيض السوداني في وقت سابق".

وأتم "سيتم الفصل في استئناف المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، لنعرف موقف اللاعب معنا".

المصري ضم شيخ موكورو خلال الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق هلال أبيض السوداني على خلفية إلغاء الدوري المحلي هناك.

موكورو قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن ينال إعجاب إيهاب جلال مدرب الفريق ويقرر عودته.

صاحب الـ28 عاما سبق له المشاركة مع منتخب كوت ديفوار الأول في مباراة دولية وحيدة عام 2014.

ويستعد المصري لمواجهة ماليندي سيتي من زنزبار يوم 15 سبتمبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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