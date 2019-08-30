كشف نادي الإسماعيلي عن قائمته الأولى للموسم الجديد، وبها 19 لاعبا فقط.

وشهدت قائمة الإسماعيلي الأولى، قيد عمر الوحش لاعب وسط الفريق حفاظا على حق النادي في تسويقه وعدم رحيله مجانا، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد صلاح ناشئ الفريق.

ورغم خروج الثنائي من حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل، لكن قيده جاء لحفظ حقوق النادي لحين تسويق اللاعبين خلال ما تبقى من فترة الانتقالات.

وجاءت قائمة الإسماعيلي الأولى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدى - أيمن رجب.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي - محمد هاشم- أحمد أيمن - أسامة إبراهيم.

الوسط: عماد حمدي - نادر رمضان - مصطفى فارس - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - مدحت فقوسة - محمود صلاح - عمر الوحش.

الهجوم: محمد الشامي - شكري نجيب.

القائمة الأولى تضم اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي، على أن تشهد القائمة الثانية قيد الصفقات الجديدة.

ومن جهة أخرى، أعار الإسماعيلي أربعة لاعبين، هم أحمد الجندي للمريخ البورسعيدي، وعلاء عبد العظيم للأوليمبي، ومحمود علاء ومحمد صلاحإالى نادي الحمام.

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