قرعة الدوري الأوروبي – مجموعة سهلة لـ أرسنال ومانشستر يونايتد.. ومواجهة مصرية محتملة

أسفرت قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي عن مجموعات سهلة لأرسنال ومانشستر يونايتد، فيما ربما تشهد مواجهة مصرية محتملة.

وأقيمت قرعة الدوري الأوروبي ظهر يوم الجمعة في موناكو.

القرعة أسفرت عن وجوع سبورتنج براجا الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" في المجموعة الـ11، رفقة فريق بشيكتاش التركي والذي اقترب من استعارة محمد النني لاعب الوسط المصري من أرسنال، ومعهما ولفرهامبتون الإنجليزي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وإذا تمت صفقة النني، فربما نشاهد مواجهة مصرية خلال دور المجموعات

ووقع أرسنال وصيف النسخة الماضية من البطولة في المجموعة السادسة رفقة فرق إينتراخت فرانكفورت الألماني، وستاندرليج البلجيكي وفيتوريا جيماريش البرتغال، فيما جاء مانشستر يونايتد على رأس المجموعة الـ12 رفقة فرق أستانا الكازاخستاني وبارتيزان بلجراد وألكمار الهولندي.

وجاء روما على رأس المجموعة العاشرة رفقة فرق بروسيا مونشنجلادبخ الألماني، وإسطنبول بسكاشير التركي، وفولفسبيرجر النمساوي، فيما وقع إشبيلية الأكثر حصدا للقب تلك البطولة رفقة فرق أبويل القبرصي، وكاراباج الأذربيجاني، ودوديلانج من لوكسمبورج في المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى

إشبيلية

أبويل

كاراباج

دوديلانج (لوكسمبورج)

المجموعة الثانية

دينامو كييف

كوبنهاجن

مالمو

لوجانو

المجموعة الثالثة

بازل

كراسنودار

خيتافي

طرابزون سبورت

المجموعة الرابعة

سبورتنج لشبونة

بي أس في آيندهوفين

روزنبيرج

لاسك (النمسا)

المجموعة الخامسة

لاتسيو

سيلتك

ستاد رين

كلوب كروج (رومانيا)

المجموعة السادسة

أرسنال

إينتراخت فرانكفورت

ستاندرليج

فيتوريا جيماريش (البرتغال)

المجموعة السابعة

بورتو

يانج بويز

فيينورد

رينجرز

المجموعة الثامنة

سيسكا موسكو

لودوجوريتس رازجراد

إسبانيول

فيرينتسفاروشي (المجر)

المجموعة التاسعة

فولفسبورج

جينت

سانت إتيان

أوليكساندريا (أوكرانيا)

المجموعة العاشرة

روما

بروسيا مونشنجلادبخ

إسطنبول بسكاشير

فولفسبيرجر (النمسا)

المجموعة الـ11

بشيكتاش

سبورتنج براجا

ولفرهامبتون

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)

المجموعة الـ12

مانشستر يونايتد

أستانا

بارتيزان بلجراد

إي زيد ألكمار

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