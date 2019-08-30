مؤتمر سولشاير - إعارة سمولينج وإمكانية عودة إبراهيموفيتش لـ مانشستر يونايتد.. والإصابات

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 13:18

كتب : أحمد العريان

مؤتمر سولشاير

أكد أولي جونار سولشاير تقارير إعارة كريس سمولينج مدافع الفريق لنادي روما، فيما لم يقطع الطريق حول إمكانية عودة زلاتان إبراهيموفيتش للفريق.

وعقد سولشاير مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبيل لقاء مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي عن إعارة سمولينج، وعن هجوم الفريق بعد رحيل أليكسيس سانشيز ورده على احتمالية عودة زلاتان إبراهيموفيتش للفريق.

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وكل ما يلي على لسان سولشاير في المؤتمر الصحفي..

"الشباك النظيفة دائما تكون مفتاح الفوز. جربنا ذلك أمام تشيلسي في افتتاحية الدوري، وأمام كريستال بالاس لم يكن علينا تلقي هدفين".

مانشستر يونايتد افتتح الدوري بفوز كبير على تشيلسي برباعية نظيفة، ثم تعادل مع ولفرهامبتون وتلقى خسارة أمام كريستال بالاس في الجولة الثالثة.

رحيل سانشيز

"أثق في خط هجومنا حاليا. نملك لاعبين مميزين مثل ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، بجانب جرينوود كمهاجمين صرحاء، وأيضا لدينا تشوج وأندرياس بيريرا ودانيال جيمس كأجنحة".

"على هؤلاء الشباب أن يشعروا بالمسؤولية، هذا ما تطلعنا إليه مع تحضيرات الموسم، فنحن جاهزين بدنيا وذهنيا للمنافسة".

أليكسيس سانشيز انتقل إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم رسميا.

تجديد دي خيا

"مازالت المحادثات مستمرة بين النادي ودي خيا. لا أستطيع أن أطلعكم على أكثر من ذلك".

إعارة سمولينج

"سمولينج وصلته فرصة للرحيل خلال اليومين الماضيين، ومع وجود 6 مدافعين جاهزين لم يكن بالإمكان أن أضمن لكريس المشاركة باستمرار".

"لم تسنح للكثير من اللاعبين الإنجليز فرصة اللعب في إيطاليا من قبل، وآمل أن يعود من تلك التجربة أفضل".

وسينتقل كريس سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الساعات القليلة المقبل.

هل يعود إبراهيموفيتش لمانشستر يونايتد؟

"زلاتان إبراهيموفيتش حظى بوقت رائع في مانشستر يونايتد، ولسوء حظه أنه تعرض للإصابة أثناء تواجده هنا".

"لو كان زلاتان في 28 عاما الآن لكان الأمر مختلفا تماما، لكنه الآن يبلغ من العمر 38 عاما".

"وعلى كل لا أحد يعلم ما الذي سيحدث. زلاتان إبراهيموفيتش يعلم رقم هاتفي إن أراد التحدث إلي في أي وقت".

زلاتان إبراهيموفيتش قضى موسم ونصف مع مانشستر يونايتد، غاب عن الفريق في 7 أشهر فيها بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويلعب النجم السويدي حاليا مع فريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

إصابات الفريق

"أنتوني مارسيال ولوك شاو يقومان ببرنامجهما بشكل جيد، لكنهما لن يكونا حاضرين أمام ساوثامبتون للإصابة".

"سننتظر لبعد فترة التوقف الدولي. أعتقد أن مارسيال سيكون جاهزا لمباراة ليستر سيتي، فيما أعتقد أن شاو سيحتاج لأسبوع إضافي أو أسبوعين بعد ذلك".

"لقد تعرضا للإصابة في مباراة كريستال بالاس، ومن حسن الحظ أن الإصابات جاءت قبل فترة التوقف الدولي".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثامبتون يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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