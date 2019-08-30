لن يكون حرس الحدود صيدا سهلا في كأس مصر، وسيحاول طارق العشري إعادة الأمجاد للفريق الساحلي وتحقيق لقب جديد بات قريبا. هذا ما يبدو في تصريحات مدرب الفريق.

حرس الحدود تأهل لربع نهائي كأس مصر، على أن يلاقي نادي بيراميدز في لقاء مرتقب.

وقال العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "استعددنا للقاء بيراميدز على قدم وساق. كأس مصر بطولة قصيرة ولنا فيها مجال كبير بعدما أحرزت مع هذا الفريق ثلاثة كؤوس، اثنين منهم لكأس مصر".

وأضاف "حصلت على أربعة ألقاب في 10 سنوات، بواقع مرتين كأس مصر وكأس السوبر مع حرس الحدود، والدوري الليبي مع أهلي طرابلس، في حين أنك لو بحثت بين مدربي الدوري المصري بخلاف الأهلي والزمالك آخر 10 سنوات، لن تجد مدرب حصل على أربع بطولات".

العشري انتقل للحديث عن كأس مصر، فقال "كأس مصر بطولة قصيرة. بعد سبعة أيام من الممكن ان نلعب نهائي البطولة، وطموحاتنا في تلك البطولة متساوية مع باقي الأندية".

وواصل "سنواصل المشوار. خصمنا قوي بدون شك، لكننا سنقاتل أمامه من أجل خلق التواجد لنا وإبراز شخصية الحرس من جديد".

العشري أتبع "بيراميدز لم يضعف بعد رحيل بعض لاعبيه بنهاية الموسم الماضي. هم يملكون لاعبين مميزين أيضا هذا الموسم، وأكبر دليل على ذلك أنه عبر عن نفسه بشكل قوي أمام الأهلي، وأطاح به من البطولة، ليقدم نفسه منافسا قويا على بطولة كأس مصر".

واسترسل "بيراميدز فريق جيد. درسناه بشكل كامل، وسنحتاج أمامهم لتنظيم فكرنا وغلق المساحات، لأن مباريات الكأس لا تحتاج للاستعجال، كي نخرج بالهدف المنشود".

وانتقل العشري للحديث عن فريقه، فقال "قمنا بتوليفة جيدة بين لاعبين محليين وآخرين أجانب للموسم المقبل، وأتمنى خلال مواجهة بيراميدز أن نظهر شكلنا الجديد واندماج لاعبينا".

وأضاف "أبرمنا 15 صفقة. أبرزهم المحترفين، وتحديدا جاتوش بانوش من الجونة".

وأتبع "ضممنا أيضا عمرو الحلواني من إنبي، ومحمد مصطفى شطة ومصطفى مارسيلو من المصري، بجانب أحمد جعفر وأحمد شرويدة، وغيرهم".

صاحب الـ58 عاما استمر "طموحي هو كأس مصر. أتمنى أن نقدم شخصيتنا في الكأس أمام بيراميدز".

وأتم "الآراء والترشيحات تصب في صالح بيراميدز، لكن لا تنسى أن الحدود سيقاتل من أجل عودة اسمه منافس قوي في كأس مصر".

ويلتقي حرس الحدود مع بيراميدز مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر.

يذكر أن حرس الحدود توج ببطولة كأس مصر مرتين تاريخيا موسمي 2008-2009 و2009-2010 على حساب إنبي والأهلي، بجانب لقب كأس السوبر المصري عام 2009 على حساب الأهلي أيضا، وتحت قيادة طارق العشري.

طارق العشري عاد لتدريب حرس الحدود منتصف الموسم الماضي، لينقذ الفريق من الهبوط ويحتل المركز الـ15، بجانب التأهل لربع نهائي كأس مصر.

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