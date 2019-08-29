مقطوعة موسيقية لم تكتمل.. رسميا – سانشيز من يونايتد إلى إنتر

مقطوعة متقطعة من العزف. لحن لم يُمتع فجاء الوقت لكي يُجرب العزف في مكان آخر. أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر.

في الـ 22 من شهر يناير عام 2018 ظهر سانشيز وهو يعزف على بيانو في ملعب أولد ترافولد في إعلان رسمي مبتكر عن انضمامه لـ يونايتد قادما من أرسنال.

ولكن ألحان أليكسيس لم تظهر كما يجب بقميص مانشستر يونايتد، ليرحل إلى إنتر.

وأعلن نادي إنتر بشكل رسمي تعاقده مع سانشيز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأصبح سانشيز هو خامس لاعب تشيلي يرتدي قميص إنتر بعد إيفان زامورانو وديفيد بيتزارو ولويس خيمينيز وجاري ميديل.

سانشيز شارك في 45 مباراة مع يونايتد ولم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 9.

تحرك إنتر نحو سانشيز جاء بعد تمديد إدين دجيكو لعقده مع روما حتى 2022.

وسبق للتشيلي سانشيز اللعب من قبل في الدوري الإيطالي بقميص أودينيزي.

في إيطاليا، سجل أليكسيس 21 هدفا وصنع 20 خلال ظهوره في 112 مباراة في كل البطولات.

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