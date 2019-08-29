رسميا - علي الحبسي يزامل حجازي في وست بروميتش

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 18:20

كتب : FilGoal

علي الحبسي - الهلال

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون يوم الخميس ضم الحارس العماني علي الحبسي في صفقة انتقال حر.

وست بروميتش الذي يلعب في دوري القسم الثاني ويضم مدافعنا المصري أحمد حجازي تعاقد مع الحارس العربي لمدة عام.

ولعب الحبسي للهلال السعودي في الموسمين الأخيرين قبل أن ينهي مشواره مع الفريق بداية هذا الصيف.

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ونشر الحبسي صورة تجمعه بحجازي عبر حسابه على تويتر.

وقال الحبسي: "بفضل من الله، العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي ويست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد".

الحبسي انضم إلى الهلال قادما من ريدينج في صيف عام 2017، وشارك معه في 44 مباراة، واهتزت شباكه بـ47 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.

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علي الحبسي أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

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