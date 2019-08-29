رسميا - علي الحبسي يزامل حجازي في وست بروميتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون يوم الخميس ضم الحارس العماني علي الحبسي في صفقة انتقال حر.

وست بروميتش الذي يلعب في دوري القسم الثاني ويضم مدافعنا المصري أحمد حجازي تعاقد مع الحارس العربي لمدة عام.

ولعب الحبسي للهلال السعودي في الموسمين الأخيرين قبل أن ينهي مشواره مع الفريق بداية هذا الصيف.

ونشر الحبسي صورة تجمعه بحجازي عبر حسابه على تويتر.

وقال الحبسي: "بفضل من الله، العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي ويست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد".

بفضل من الله ، العودة إلى اجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي ويست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد . دعواتكم لي بالتوفيق @WBA pic.twitter.com/tOdeT5GbAW — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 29, 2019

الحبسي انضم إلى الهلال قادما من ريدينج في صيف عام 2017، وشارك معه في 44 مباراة، واهتزت شباكه بـ47 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.

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