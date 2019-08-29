إيمري: دافيد لويز كان ذكيا بعدم عرقلة صلاح

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال بقرار مدافعه دافيد لويز بعدم التدخل على نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في كرة الهدف الثالث للريدز في شباك المدفعجية هذا الأسبوع.

صلاح سجل ثنائية وقاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 2-1 يوم السبت الماضي.

وقال إيمري عن دافيد لويز: "الأمر ليس سهلاً بالنسبة له، فقد تأقلم معنا سريعًا، لكنني سعيد جدًا به. قراره جرئ بالمجيء إلى هنا، إنه يريد مساعدتنا".

وأضاف في تصريحات بمؤتمر صحفي يوم الخميس "يمكننا التحدث عن خطأ ما مع لاعب أو لاعب آخر، لكن يمكننا أيضًا التحدث عن بعض القرارات الجيدة في كل مباراة من نفس اللاعب".

وأوضح "لا يمكننا التحدث كثيرا عن ركلة الجزاء التي تسبب فيها لويز لصالح صلاح، فقد حصل البرازيلي على بطاقة صفراء بسببها، لذا إذا ارتكب خطأ مع صلاح في كرة الهدف الثالث لتعرض للطرد، لكنه كان ذكيًا".

وأردف مدرب أرسنال "أنا أحب دافيد لويز وأريد الاستفادة من عقليته وطموحه".

المدافع البرازيلي انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي هذا الصيف.

ويستعد أرسنال لملاقاة توتنام في دربي لندن يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك يهاجم الغندور

تنس - ميار شريف تكتب التاريخ.. حصدت ذهبية الألعاب الإفريقية والتصنيف يقربها من الأولمبياد

عبد الحفيط لـ في الجول: باسم علي إلى الجونة معارا.. وتحديد موعد مباراة دوري الأبطال