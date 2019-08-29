الاتحاد السكندري يعلنها: اتحاد الكرة وافق على استقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك

أعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي موافقة اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمواجهته الزمالك.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية في الثامنة مساءً في نصف نهائي كأس مصر.

مجلس إدارة الاتحاد السكندري سدد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصري، وهي قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق مخاطبة الاتحاد السكندري لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب أمام الزمالك.

ليس الاتحاد السكندري فقط، الزمالك أيضا شدد عبر رئيس مجلس إدارته رفضه تعيين أي حكم مصري لمواجهة نصف النهائي.

والآن اتحاد الكرة يوافق على ذلك، وفقا لبيان الاتحاد السكندري.

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