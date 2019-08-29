الاتحاد السكندري يعلنها: اتحاد الكرة وافق على استقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 17:38

كتب : هاني العوضي

اشتباكات - الزمالك - الاتحاد - الهاني سليمان - جنش - محمود علاء - طارق حامد

أعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي موافقة اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمواجهته الزمالك.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية في الثامنة مساءً في نصف نهائي كأس مصر.

مجلس إدارة الاتحاد السكندري سدد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصري، وهي قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

أخبار متعلقة

قبل مواجهة الكأس - طلعت يوسف: لم نستفد من صفقاتنا مثل الزمالك خبر في الجول - الاتحاد يخاطب الجبلاية لاستقدام حكام أجانب ضد الزمالك.. التكاليف مناصفة طلعت يوسف: غياب رفعت وسيسيه أمام الزمالك مؤثر.. يجب تحديد موقف واضح للحكام رئيس الزمالك يهاجم الغندور: يبدو أن الأهلي "دبح القطة" للجنايني.. لا حكام مصريين لنا

FilGoal.com كشف في وقت سابق مخاطبة الاتحاد السكندري لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب أمام الزمالك.

ليس الاتحاد السكندري فقط، الزمالك أيضا شدد عبر رئيس مجلس إدارته رفضه تعيين أي حكم مصري لمواجهة نصف النهائي.

والآن اتحاد الكرة يوافق على ذلك، وفقا لبيان الاتحاد السكندري.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك يهاجم الغندور

تنس - ميار شريف تكتب التاريخ.. حصدت ذهبية الألعاب الإفريقية والتصنيف يقربها من الأولمبياد

في الكأس الزمالك الاتحاد السكندري

نرشح لكم

أخر الأخبار

لأنه ميسي.. البرغوث أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 5 دقيقة | أوروبا
رسام برشلونة الجديد.. رسميا – دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا 12 دقيقة | أوروبا
من كان قريبا منه حتى؟ فان دايك يحصد جائزة أفضل مدافع في دوري الأبطال 25 دقيقة | أوروبا
ومن غيرك يستحقها.. أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا 33 دقيقة | أوروبا
رسميا - علي الحبسي يزامل حجازي في وست بروميتش 43 دقيقة | أوروبا
إيمري: دافيد لويز كان ذكيا بعدم عرقلة صلاح ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك