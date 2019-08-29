خاص كريم ممدوح لـ في الجول: خرجت من الاتحاد للمشاركة في المباريات.. وفضلت الجيش بسبب تمسكهم

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 17:37

كتب : أحمد شاكر

كريم ممدوح يوقع لنادي طلائع الجيش

كشف كريم ممدوح للاعب نادي الاتحاد المعار لطلائع الجيش عن سبب تركه للفريق السكندري.

وقال كريم ممدوح في تصريحات لـFilGoal.com: "خرجت من الاتحاد السكندري لضمان المشاركة باستمرار لفترات أطول".

وأضاف "أريد اللعب لدقائق لعب أكثر، وأن تكون قدمي في الملعب بشكل أكبر ليساعدني ذلك على استعادة مستواي".

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ممدوح أكمل "فضلت عرض طلائع الجيش بسبب تمسكهم بي وأنهم تحدثوا معي أكثر من مرة لأنضم للفريق".

وأتم "كما أن طلائع الجيش بضم العديد من اللاعبين المميزين، والذين بمقدورهم مساعدتي على التألق".

وانضم كريم ممدوح من الاتحاد السكندري إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وتعد الصفقة هي الـ18 للفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.

ويلعب كريم ممدوح في مركز الجناح الأيمن، وسبق له خوض مباراة دولية مع منتخب مصر أمام ليبيا في 2016.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

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في الدوري الاتحاد السكندري طلائع الجيش كريم ممدوح

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