صفقة مدوية.. رسميا – البلايلي من الترجي لـ أهلي جدة

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي - الجزائر

في صفقة مدوية، أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع الجزائري يوسف البلايلي جناح الترجي التونسي.

صاحب الـ 27 عاما وقع على عقود انضمامه لـ أهلي جدة حتى 2022.

عقد البلايلي مع الترجي كان ينتهي في 2020 ومع عدم تجديده، دخل نادي أهلي جدة في سباق للحصول على بطل أمم إفريقيا، وفي النهاية أنهى السباق لصالحه.

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وشارك البلايلي الموسم الماضي مع الترجي في 28 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10.

وتوج البلايلي مع منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 من الأراضي المصرية.

في أمم إفريقيا، سجل البلايلي هدفين وساهم بأدائه في تتويج المحاربين باللقب.

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