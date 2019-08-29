صفقة مدوية.. رسميا – البلايلي من الترجي لـ أهلي جدة

في صفقة مدوية، أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع الجزائري يوسف البلايلي جناح الترجي التونسي.

صاحب الـ 27 عاما وقع على عقود انضمامه لـ أهلي جدة حتى 2022.

عقد البلايلي مع الترجي كان ينتهي في 2020 ومع عدم تجديده، دخل نادي أهلي جدة في سباق للحصول على بطل أمم إفريقيا، وفي النهاية أنهى السباق لصالحه.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/NqEEM6IrTB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 29, 2019

وشارك البلايلي الموسم الماضي مع الترجي في 28 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10.

وتوج البلايلي مع منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019 من الأراضي المصرية.

في أمم إفريقيا، سجل البلايلي هدفين وساهم بأدائه في تتويج المحاربين باللقب.

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