خاص أحمد جعفر بعد الانضمام لـ الحدود: أمامي 4 مواسم على الأقل قبل التفكير في الاعتزال

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 17:09

كتب : أحمد شاكر

أحمد جعفر يحتفل بهدف مع الزمالك في شباك المصري

كشف أحمد جعفر مهاجم حرس الحدود عن عدم تفكيره في اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي.

أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق انضم لحرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث أحمد جعفر عن خطوته الجديدة قائلا: "اخترت الانضمام لـ حرس الحدود بسبب طارق العشري. اعتدت اللعب معه منذ فترتي في إنبي".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "امتلكت العديد من العروض من الإمارات والسعودية وعمان، ولكن لم تكن مناسبة لي".

وواصل "مع طلائع الجيش ابتعدت عن المشاركة لأسباب لا أعلمها. كنت سببا في فوزهم في أكثر من مناسبة ولكن بعدها وبشكل مفاجئ ابتعدت عن التشكيل، فقررت الرحيل وفسخت العقد بالتراضي".

وأشار "اعتزال كرة القدم؟ مازال الوقت مبكرا للغاية".

وشرح "جيلي بالكامل مازال مستمرا في الملاعب. انظروا لـ شيكابالا ومحمد عبد الشافي ونور السيد".

وتابع "مازال أمامي على الأقل 4 مواسم أخرى قبل التفكير في الاعتزال. مازالت في الـ 33 من عمري".

وشارك أحمد جعفر في 17 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

ولعب أحمد جعفر في 31 مباراة سابقة تحت قيادة طارق العشري مدرب الحدود الحالي، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 في الدوري.

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