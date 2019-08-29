بي إن سبورتس: برشلونة وسان جيرمان ينفيان إتمام صفقة نيمار

أوضحت شبكة beIN sports عصر الخميس أن نادي باريس سان جيرمان ونادي برشلونة نفيا إتمام صفقة انتقال اللاعب للبلوجرانا.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا ظهر الخميس أن الاتفاق تم بانتقال نيمار إلى برشلونة بعد اتفاق الطرفين، لكن مصادر الشبكة القطرية نفت ذلك.

في البداية قال أشرف بن عياد مراسل الشبكة في برشلونة إن النادي الكتالوني نفى توصله لاتفاق مع سان جيرمان بشأن نيمار.

بعدها تحدث محمد الوضاحي مراسل القناة في فرنسا وأوضح أن النادي الباريسي أكد عدم التوصل مع برشلونة أو غيره لاتفاق يخص الدولي البرازيلي.

كانت شبكة سكاي سبورت قد أفادت أن توقيع العقود بين الطرفين في الطريق لأن يتم بشكل رسمي.

ولم يشير التقرير إلى المبلغ المقرر دفعه من برشلونة إلى باريس سان جيرمان أو اللاعبين المدرجين في الصفقة من النادي الكتالوني.

ويجتمع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان مع ممثلي برشلونة في أحد فنادق موناكو تمهيدا لتوقيع العقود الرسمي.

وبذلك ساعات تفصل نيمار عن العودة إلى برشلونة مجددا بعد عامين من الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وكان نيمار قد انضم إلى برشلونة من صفوف سانتوس البرازيلي في صيف 2013 واستمر لمدة 4 مواسم.

رحل نيمار بعد ذلك إلى نادي العاصمة الفرنسي بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

ولعب نيمار مع برشلونة 186 مباراة ونجح في تسجيل 105 هدفا وصنع 76 آخرين.

وخاض النجم البرازيلي 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 51 هدفا وصنع 29 آخرين.

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