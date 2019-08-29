رسميا - ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن حتى 2023

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 16:33

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس تجديد عقد مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي حتى صيف 2023.

ليفاندوفسكي هداف ونجم بايرن والذي كان يتقاضى سنويا 16 مليون يورو وقع على عقد جديد مع بايرن.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد المهاجم البولندي البالغ من العمر 31 مع بايرن في صيف 2021.

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وانتقل ليفاندوفسكي لبايرن في صيف 2014 من بروسيا دورتموند، وسجل 197 هدفًا في 246 مباراة حتى الآن.

ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي بايرن عبر التاريخ، بعد المتصدر جيرد مولر (508 هدفا) وكارل هاينز رومنيجيه (217 هدفا).

ليفاندوفسكي فاز حتى الآن بالدوري الألماني 5 مرات، وكأس ألمانيا مرتين، والسوبر الألماني 3 مرتا.

وحصد المهاجم المخضرم جائزة هداف البوندزليجا في 3 مواسم.

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روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ

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