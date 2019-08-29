كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال في تصفيات يورو 2020

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة المنتخب البرتغالي التي تستعد لمالاقاة صربيا وليتوانيا في تصفيات يورو 2020.

أبطال أوروبا فشلوا في تحقيق الفوز في أول جولتين بالتعادل مع أوكرانيا وصربيا في المجموعة الثانية التي تضم 5 منتخبات إلى جانب لوكسمبورج وليتوانيا.

ورغم المعاناة في التصفيات، نجح رونالدو في قيادة بلاده يونيو الماضي للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى ليمهين البرتغال على أوروبا.

ولم تشهد القائمة أي مفاجأت إذ تواجد أغلب العناصر الأساسية التي يعتمدها المدير الفني فيرناندو سانتوس.

وجاءت قائمة أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: بيتو – جوسيه سا – روي باتريشيو.

الدفاع: جواو كانسيلو – نيسلون سيميدو – دانييل كاريكو – خوسيه فونتي – بيبي – روبن دياز – ماريو روي – رافائيل جيريرو.

الوسط: دانييلو بيريرا – روبن نيفيز – ويليام كارفليو – برونو فيرنانديز – جواو موتينيو – بيتزي – ريناتو سانشيز.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – دانييل بودينسي – جونكلو جيديش – رافا سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا – جواو فيليكس.

Estes são os convocados para os próximos jogos da Seleção! #TodosPortugal pic.twitter.com/gBnA4MBGc5 — Portugal (@selecaoportugal) August 29, 2019

ويلتقي المنتخب البرتغالي من صربيا في الجولة الثالثة في السابع من سبتمبر المقبل ثم ليتوانيا في العاشر من الشهر ذاته.

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