تعيين الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محمد الحنفي حكما لمواجهة بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

ويلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غد الجمعة في ختام مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل بالفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف، ليصعد بجانب فريقي الاتحاد السكندري وبتروجت.

ويعاون الحفني كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا.

كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكما خامسا.

وكان بيراميدز قد تأهل بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من ثمن النهائي.

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